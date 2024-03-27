У перемозі збірної України недооцінюють роль Георгія Судакова, який віддавав класні передачі на партнерів (зокрема, саме він віддав 2 асисти). Така гра хавбека стала приємним бонусом для Шахтаря, який матиме ще один аргумент, аби збити більше грошей за трансфер Судакова.

Слід відзначити і гру Мудрика, який класно проявив себе і проти Ісландії, і до цього з Боснією. Гол, забитий з центральної зони, далеко не єдина класна дія від Михайла. Вінгер нагнітав ситуацію біля воріт суперника, постійно пресингуючи.

У цьому і заслуга Сергія Реброва, роботу якого з Мудриком можна порівняти зі співпрацею Анчелотті та Вінісіуса. Наставник не обмежує Михайла, не прив'язуючи його до жорстких установок. Про це, а також виступ Забарного, Луніна та інших гравців збірної України дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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