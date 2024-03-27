Усі герої збірної України не помістились у кадр / Фото УАФ

Це був змінений стартовий склад і, відповідно, зовсім інша гра, ніж кількома днями раніше у боснійській Зеніці. Спільне для обох матчів – Україна знову пропустила першою, але знайшла у собі фізичні та моральні сили на красивий камбек.

Україна – Ісландія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Що кажуть експерти?

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Розпочинаємо співведучим ТаТоТаке Михайлом Смоловим, який відтворює хронологію матчу впереміш із власними спостереженнями та висновками.

За серце хапався і Юрій Басенко, колишній головний редактор Футбол 24.

В Олексія Слівченка, журналіста Sport.ua, після фінального свистка не залишилось емоцій. Навіть попри історичну перемогу.

Ольга Любушкіна із Футбол 24 і її ключові для нашої суворої реальності слова: "Спробуємо дожити..."

Агент, експерт і менеджер В'ячеслав Заховайло цього разу усім задоволений.

Сергій Тищенко, блогер Футбол 24, називає свого "лева матчу".

Олександр Сажко із Трибуни відзначає залізний характер цієї команди.

Коментатор Олександр Золотогорський: "Це був футбол!"

"Бомбардир" Роман Бебех захоплюється кінематографічними сценаріями, які вимальовує головний тренер.

Кілька слів Реброву присвятив і Андрій Твердохліб зі сайту Чемпіон.

Зірка спортивного телебачення Руслан Свірін провів сміливу паралель між голом Циганкова і самим Блохіним мюнхенського розливу.

Архіваріус Артур Валерко – зворушений до глибини. Дуже правильні слова від класика футбольної журналістики.

Активіст і ветеран російсько-української війни Олег Симороз виловив у лексиконі коментаторів до болю символічний термін.

Екс-головред Новинарні, а зараз речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій напівжартома / напівсерйозно – про нашу торсиду у Вроцлаві.

Ведучий телеканалу новин 24 Юрій Гаврищак вважає, що...

Олег Барков, PR-менеджер Шахтаря, не оминув розкішної нагоди постібати чортів, які живуть на болотах.

Несподівано озвався і Олександр Шуфрич, якого знаємо не лише в якості сина Нестора, але й по керівній роботі у Говерлі часів УПЛ.

Наостанок – слово народу.

Україна видряпала путівку на Євро-2024, здобувши вольову перемогу над Ісландією