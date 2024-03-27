"Коли попросили не бомбити НПЗ": Ребров – у Голлівуд, рівень Блохіна, Шуфрич стібе росіян – наш контрнаступ на Євро-2024
Експерти розбирають вирішальний матч плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна – Ісландія (2:1). "Футбол 24" нарізав найцікавіше.
Це був змінений стартовий склад і, відповідно, зовсім інша гра, ніж кількома днями раніше у боснійській Зеніці. Спільне для обох матчів – Україна знову пропустила першою, але знайшла у собі фізичні та моральні сили на красивий камбек.
Україна – Ісландія – 2:1 – відео голів і огляд матчу
Що кажуть експерти?
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Розпочинаємо співведучим ТаТоТаке Михайлом Смоловим, який відтворює хронологію матчу впереміш із власними спостереженнями та висновками.
За серце хапався і Юрій Басенко, колишній головний редактор Футбол 24.
В Олексія Слівченка, журналіста Sport.ua, після фінального свистка не залишилось емоцій. Навіть попри історичну перемогу.
Ольга Любушкіна із Футбол 24 і її ключові для нашої суворої реальності слова: "Спробуємо дожити..."
Агент, експерт і менеджер В'ячеслав Заховайло цього разу усім задоволений.
Сергій Тищенко, блогер Футбол 24, називає свого "лева матчу".
Олександр Сажко із Трибуни відзначає залізний характер цієї команди.
Коментатор Олександр Золотогорський: "Це був футбол!"
"Бомбардир" Роман Бебех захоплюється кінематографічними сценаріями, які вимальовує головний тренер.
Кілька слів Реброву присвятив і Андрій Твердохліб зі сайту Чемпіон.
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