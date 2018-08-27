Головні новини футболу 26 серпня: перша перемога Раванеллі в УПЛ, Зінченко може продовжити кар'єру в Атлетіко

"Футбол 24" представляє вашій увазі дайджест головних новин за 26 серпня.

УПЛ

6 тур Прем'єр-ліги завершився трьома поєдинками. Арсенал-Київ під керівництвом Фабріціо Раванеллі здобув першу перемогу в сезоні. "Каноніри" у Львові перемогли Карпати, причому львів'яни не реалізували пенальті. А от новий наставник Карпат Жозе Мораіш у двох матчах на чолі "левів" ще не відчув смаку перемог. Попри перемогу Арсенал залишається на дні турнірної таблиці – дивіться відео голів та огляд матчу.

Зоря у Запоріжжі доволі несподівано програла Десні – відео голів та огляд матчу. Юрій Вернидуб між матчами Ліги Європи проти Лейпцига застосував ротацію складу, яка себе не виправдала – поразка від новачка УПЛ.

Ще в одному поєдинку Львів та Маріуполь розписали видовищну нічию.

Топ-матчі дня

Челсі вирвав важку перемогу над Ньюкаслом. Лондонці здобули 3 очки завдяки автоголу на останніх хвилинах поєдинку.

Реал без Андрія Луніна, який знову не потрапив до заявки, здобув вольову перемогу над Жироною.

Борусія Д розгромила РБ Лейпциг – суперника Зорі в Лізі Європи. Колишня команда Ярмоленка пропустила першою, проте відповіла супернику одразу 4-ма результативними ударами, показавши приклад команді Юрія Вернидуба.

В Італії Фіорентина знищила К'єво, забивши 6 голів, а Інтер знову втратив очки – цього разу претендент на Лігу чемпіонів не зумів здолати Торіно.

Динамо та Зоря дізнались арбітрів на матчі єврокубків. Матч Динамо – Аякс розсудить Дамір Скоміна, а поєдинок РБ Лейпциг – Зоря обслуговуватиме нідерландська бригада.

Українці у Європі

Руслан Маліновський знову відзначився результативною дією за Генк. Українець віддав гольову передачу та допоміг команді вийти в лідери чемпіонату Бельгії. До слова, тренер Генка похвалив українця ще до поєдинку та прогнозує йому велике майбутнє.

Також перемогу здобув Гент Ігоря Пластуна та Романа Яремчука. А от Андерлехт Євгена Макаренка свій матч програв та втратив лідерство у чемпіонаті.

Олександр Зінченко отримав ще один варіант продовження кар'єри – окрім Бетіса, на українця претендує мадридський Атлетіко.