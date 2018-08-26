Арсенал переміг Карпати у Львові – перший тріумф Раванеллі в УПЛ

Арсенал на виїзді переміг Карпати в матчі 6 туру УПЛ 2018/19, вперше у сезоні здобувши 3 очки. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

В рамках 6 туру Прем'єр-ліги Карпати приймали аутсайдера чемпіонату київський Арсенал. Після 5 турів львів'яни набрали 5 пунктів, у активі підопічних Фабріціо Раванеллі був лише один бал.

Перед початком зустрічі вболівальники та гравці хвилиною мовчання вшанували пам'ять Андрія Федецького – батька капітана Карпат, який пішов з життя кілька днів тому. "Карпатівці" присвятили своєму капітану спеціальний банер, а сам Федецький спостерігав за поєдинком з трибун стадіону Україна.

Поєдинок, який став дебютним для Жозе Мораіша у Львові, проходив за фірмової львівської погоди – періодично глядачів та футболістів поливав дощ. Вже на 2-й хвилині господарі провели швидку атаку, яку ударом з меж штрафного майданчика завершив Мякушко – захисники заблокували цей постріл. У перші хвилини виділявся Мар'ян Швед, який раз за разом загострював ситуацію на правому фланзі атаки Карпат. На 9-й хвилині вінгер вибігав на ворота Сітала, проте голкіпер підстрахував захисників.

Карпати володіли беззаперечною перевагою у перший відрізок зустрічі. Хорошому комбінаційному футболу сприяв відмінний стан газону стадіону Україна – різкий контракт з ареною в Одесі, де вчора втратило очки Динамо.

Перший небезпечний момент Арсенал створив на 24-й хвилині. Мірошніченко сфолив буквально на лінії штрафного майданчика – гості просили пенальті, проте арбітр призначив штрафний. Після виконання стандарту Кучинський відбив м'яч, а наступний удар киян виявився неточним.

Проте вже на 27-й хвилині Арсенал відкрив рахунок – Оріховський блискуче виконав штрафний удар, відправивши м'яч у верхній кут воріт Кучинського. Буквально одразу Карпати могли зрівняти рахунок – після подачі Шведа та рикошету гостей врятував каркас воріт. За кілька хвилин команди обмінялись стандартами – в обидвох випадках м'яч влучав у стінку.

На 40-й хвилині Карпати пропустили вдруге. Після помилки у захисті львів'ян Гринь легко переграв голкіпера, скориставшись пасом Дубінчака. Арсенал вперше в сезоні забив більше одного гола за матч. Перший тайм завершився перемогою команди Раванеллі з рахунком 2:0. Гості реалізували майже все, що створили.

Другий тайм, що цілком логічно, активніше розпочали Карпати. На 51-й хвилині Швед заробив пенальті – Дубінчак збив хавбека у штрафному майданчику. До "позначки" підійшов Карраскаль та гарматним ударом поцілив у поперечину. Проте за кілька хвилин львів'яни досягли свого – Ербес реалізував вихід віч-на-віч, елегантно перегравши голкіпера.

Арсенал відповів небезпечним ударом Оріховського зі стандарту, проте цього разу Кучинський виграв дуель у суперника. За кілька миттєвостей голкіпер "левів" помилився на виході, але тут вже свого воротаря підстрахували захисники Карпат, вибивши м'яч. А от Карпати в наступній атаці зобов'язані були забивати – Варгас не реалізував вбивчий момент, пробивши просто у Сітала.

Карпати відчутно додали – на 78-й хвилині м'яч після удару Гуцуляка влучив у сітку з зовнішнього боку. На 85-й хвилині гості залишились у меншості, пряму червону картку отримав Піріс. Арсенал одразу відійшов назад та зумів втримати переможний результат попри додані арбітром 5 хвилин.

В підсумку Арсенал здобув перемогу, яка стала для команди Раванеллі першою в нинішньому чемпіонаті України. Попри це кияни продовжують замикати турнірну таблицю з 4-ма очками. Карпати опустились на 10 місце, маючи в активі 5 очок.

УПЛ, 6 тур

Карпати – Арсенал-Київ – 1:2

Голи: Ербес, 55 – Оріховський, 27, Гринь, 40

Нереалізований пенальті: Карраскаль, 52

Вилучення: Піріс, 85