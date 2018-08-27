Главные новости футбола 26 августа: первая победа Раванелли в УПЛ, Зинченко может продолжить карьеру в Атлетико

"Футбол 24" представляет вашему вниманию дайджест главных новостей за 26 августа.

УПЛ

6 тур Премьер-лиги завершился тремя поединками. Арсенал-Киев под руководством Фабрицио Раванелли одержал первую победу в сезоне. "Канониры" во Львове победили Карпаты, причем львовяне не реализовали пенальти. А вот новый наставник Карпат Жозе Мораиш в двух матчах во главе "львов" еще не ощутил вкуса побед. Несмотря на победу, Арсенал остается на дне турнирной таблицы – смотрите видео голов и обзор матча.

Заря в Запорожье довольно неожиданно проиграла Десне – видео голов и обзор матча. Юрий Вернидуб между матчами Лиги Европы против Лейпцига применил ротацию состава, которая себя не оправдала – поражение от новичка УПЛ.

Еще в одном поединке Львов и Мариуполь расписали зрелищную ничью.

Топ-матчи дня

Челси вырвал тяжелую победу над Ньюкаслом. Лондонцы добыли 3 очка благодаря автоголу на последних минутах поединка.

Реал без Андрея Лунина, который снова не попал в заявку, одержал волевую победу над Жироной.

Боруссия Д разгромила РБ Лейпциг – соперника Зари в Лиге Европы. Бывшая команда Ярмоленко пропустила первой, однако ответила сопернику сразу 4-мя результативными ударами, показав пример команде Юрия Вернидуба.

В Италии Фиорентина уничтожила Кьево, забив 6 голов, а Интер снова потерял очки – на этот раз претендент на Лигу чемпионов не сумел одолеть Торино.

Динамо и Заря узнали арбитров на матчи еврокубков. Матч Динамо – Аякс рассудит Дамир Скомина, а поединок РБ Лейпциг – Заря будет обслуживать нидерландская бригада.

Украинцы в Европе

Руслан Малиновский снова отличился результативным действием за Генк. Украинец отдал голевую передачу и помог команде выйти в лидеры чемпионата Бельгии. К слову, тренер Генка похвалил украинца еще до поединка и прогнозирует ему большое будущее.

Также победу одержал Гент Игоря Пластуна и Романа Яремчука. А вот Андерлехт Евгения Макаренко свой матч проиграл и потерял лидерство в чемпионате.

Александр Зинченко получил еще один вариант продолжения карьеры – кроме Бетиса, на украинца претендует мадридский Атлетико.