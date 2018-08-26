Борусія Дортмунд розгромила суперника Зорі в Лізі Європи РБ Лейпциг

В матчі 1 туру німецької Бундесліги дортмундська Борусія розтрощила суперника Зорі в Лізі Європи РБ Лейпциг.

Початок матчу вийшов не надто вдалим для Борусії, адже вже на 1 хвилині РБ Лейпциг повів у рахунку. Після метушні поблизу штрафного майданчика Поульсен проштовхнув м'яч вперед, Огюстен першим зреагував та встиг до м'яча і пробив повз Бюркі. Гості продовжили володіти ініціативою, проте поступово "жовто-чорні" почали її перехоплювати і на 21 хвилині Дауд у красивому стрибку головою замкнув навіс Шмельцера.

А от кінець першого тайму став вирішальним, адже саме тоді Борусія забила два поспіль м'ячі. Спочатку подачу Ройса зі штрафного у власні ворота зрізав Забітцер, а вже за 3 хвилини Вітсель ударом через себе добив м'яч у ворота після удару Делані головою. В другому таймі РБ Лейпциг намагався відіграти бодай один гол, проте Борусія класно грала в захисті і відповідала гострими контратаками. Одна з них і стала вирішальною, Дауд обікрав Конате на половині поля дортмундців і віддав на хід Санчо, а той віддав трохи далі на Ройса. Удар в дотик – Борусія святкує перемогу над РБ Лейпциг, а Ральф Рангнік має проблеми перед матчем-відповіддю з Зорею.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 1 тур

Борусія Д – РБ Лейпциг – 4:1

Голи: Дауд, 21, Забітцер, 40 (аг), Вітсель, 43, Ройс, 90+1 – Огюстен, 1