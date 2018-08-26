Тренер Генка Клеман: Мене інтригує питання, кольори якого з суперклубів Маліновський захищатиме за кілька років

Головний тренер бельгійського Генка Філліп Клеман розповів, як вони придбали Руслана Маліновського

"На Маліновського я вперше звернув увагу на матчах Ліги Європи між Шарлеруа і луганською Зорею. Ми дивилися поєдинок разом з Мішелем Прюдомм, і обидва відзначили гру цього молодого українського хлопчини.

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Він тоді грав на позиції 10-го номера, не як зараз, 8-го. Буквально на наступний день ми поділились своєю думкою з менеджером Брюгге Венсаном Моннартом, і той швидко дізнався інформацію про Руслана. Але він тоді належав Шахтарю і коштував досить дорого, ось Брюгге і відмовився від цієї ідеї.

А Генк був спритнішим: спочатку взяв Маліновського в оренду, а потім викупив і опинився сьогодні у великому виграші. Тому що Руслан зростає як футболіст, активно прогресує і я, як тренер, бачу, що його потенціал ще далеко не вичерпаний.

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Якщо чесно, то мене навіть трохи інтригує питання: яким може стати Маліновський вже через кілька років і кольори якого з суперклубів він в перспективі буде захищати", – цитує Філліпа Клемана Zbirna.com з посиланням Sport Footmagazine.