Челсі вирвав перемогу в матчі з Ньюкаслом, Фулхем перестріляв Бернлі

В матчах 3 туру АПЛ Челсі на останніх хвилинах здолав Ньюкасл, Уотфорд переміг Крістал Пелас, Фулхем перестріляв Бернлі в надрезультативному матчі. Рахунок та звіт про матчі читайте на сайті "Футбол 24".

Челсі мінімально здолав Ньюкасл на виїзді. Команда Маурісіо Саррі володіла ініціативою більшу частину матчу, але в першому таймі ударам Азара та Педро бракувало точності. В другій половині Челсі продовжував домінувати і часом процент володіння м'ячем доходив до 80%, проте пробити Дубравку ніяк не виходило. Найкращий момент був у Рюдігера, який після подачі з кутового влучив у поперечку. Але "аристократам" таки вдалось розпечатати ворота Ньюкасла, Азар відзначився ударом точки за фол Шера у власному штрафному майданчику. Однак Ньюкасл дуже швидко відповів забитим голм Хоселу. Здавалось, що Ньюкасл таки втримає переможний рахунок, проте Єдлін зрізав м'яч у власні ворота.

Уотфорд вдома мінімально здолав Крістал Пелас. В першому таймі тривала досить рівна гра і обидві команди мали непогані шанси відзначитись забитим голом. Однак відкрити рахунок в матчі вдалось лише в другій частині гри. Капуе протягнув м'яч крізь центр поля і помітив ліворуч вільного Перейру. Роберто на замаху прибрав захисника і точно пробив у дальній кут. На 71 хвилині диво-гол забив Холебас. Грек або навішував і м'яч зрізався з ноги, або цілеспрямовано закидав за комірець Хеннесі з лівого кута штрафного. Заха один гол відіграв, обігравшись з Майєром в стінку, увірвавшись до штрафного і пробивши поміж ніг воротарю, але в підсумку перемогу святкував Уотфорд.

Фулхем у надрезультативному матчі перестріляв Бернлі. Вже на 4 хвилині Сері неймовірним ударом у дальню дев'ятку з 25 метрів відкрив рахунок в матчі, проте Хендрік досить швидко вирівняв становище, добивши власний же удар. А під кінець першого тайму була результативна двохвилинка від Мітровіча, який спочатку на дальній стійці замкнув навіс Керні, а трохи згодом також головою переправив передачу В'єтто у ворота. Тарковскі зменшив різницю в рахунку, в падінні переправивши м'яч у ворота після скидки Мі. Однак останнє слово було за Фулхемом, а саме за Шюррле, який і поставив крапку в матчі.

Таким чином Уотфорд та Челсі приєднались до Ліверпуля на вершині турнірної таблиці, Крістал Пелас та Фулхем з 3 очками розташувались на 11 і 12 місцях відповідно, а Ньюкасл та Бернлі мають по 1 заліковому балу.

Чемпіонат Англії 2018/19, 3 тур

Ньюкасл – Челсі – 1:2

Голи: Хоселу, 83 – Азар, 76 (пен), Єдлін, 87 (аг)

Уотфорд – Крістал Пелас – 2:1

Голи: Перейра, 53, Холебас, 71 – Заха, 78

Фулхем – Бернлі – 4:2

Голи: Сері, 4, Мітровіч, 36, 38, Шюррле, 83 – Хендрік, 10, Тарковскі, 41