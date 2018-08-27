Інтер зіграв внічию проти Торіно, Фіорентина розгромила К'єво, Сампдорія на виїзді програла Удінезе

Матчі 2-го туру італійської Серії А завершились перемогами Фіорентини, Дженоа та Удінезе, нічиєю у грі Інтера проти Торіно та Фрозіноне проти Болоньї.

Інтер швидко захопив перевагу, забивши перший гол вже на 7-й хвилині – це Іван Перішич потужним ударом з меж штрафного замкнув низову передачу Мауро Ікарді з правого флангу. Торіно гра давалася дуже важко, і на на 32-й хвилині міланці подвоїли рахунок: Інтер заробив штрафний у центрі поля, Політано подав, а Де Врей замкнув – 2:0. Здавалося, що це перемога, однак у другому таймі Торіно зумів перегорнути хід матчу. На 55-й хвилині Белотті після довгої передачі Фальке вийшов віч-на-віч з Хандановчем та впевнено його переграв, а на 68-й потужний удар Мейте зрівняв рахунок. Інтер так і не оговтався від цього, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

Дженоа у матчі з Емполі зробив усю роботу за 12 хвилин. На 6-й Пйонтек замкнув передачу у штрафний точним ударом по воротах, а на 18-й Куаме вийшов під кутом на воротаря та пробив у дальній кут. Обидва удари призвели до голів, відповіді на які скромний Емполі не знайшов за останні 75 хвилин. Лише на 90+4-й хвилині Мраз зумів відквитати один м'яч, але вже було пізно.

Кальярі на своєму полі приймав Сассуоло, дуже швидко вирвавшись уперед. На 10-й хвилині Паволетті головою завершив довгу передачу з лівого флангу ударом у ближній кут – 1:0. Сассуоло довго не міг відігратися, однак на 53-й хвилині Беррарді отримав довгу передачу, вийшов один на один з воротарем та потужно пробив повз нього – 1:1. На 73-й хвилині господарі знову вийшли уперед: вони заробили кутовий, який замкнув всюдисущий Паволетті. Втім, останнє слово було за гостями – на 90+8 хвилині вони заробили пенальті, яке реалізував Бабакар.

Удінезе у матчі проти Сампдорії підтримав тренд ранніх голів та вийшов уперед на 9-й хвилині зусиллями Де Паупа, точний удар якого став єдиним голом за весь матч. Сампа діяла непогано, однак вирвати нічию не змогла – як і К'єво у паралельній грі проти Фіорентини. Там все було по класиці другого туру Серії А: ранній гол Міленковіча був підкріплений голом Жерсона наприкінці першого тайму. У другому "фіалки" довели справу до розгрому зусиллями Бенассі, К'єзи та Сімеоне, які довели кількість забитих голів до шести. На 76-й хвилині К'єво відіграв один гол – це Томовіч відзначився у воротах флорентійців, однак на більше веронців не вистачило.

Матч Фрозіноне проти Болоньї – єдина суха гра в турі. Обидві команди були дуже активними, однак вразити ворота один одного вони так і не змогли. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Інтер та Торіно набрали перше очко у чемпіонаті та зайняли 11 та 12 позиції відповідно. Удінезе, Фірентина та Дженоа, здобувши першу перемогу, посіли відповідно 4, 6 та 9 місця. К'єво впало на останню сходинку, Сампдорія з нулем знаходиться на 18-й позиції, а Болоня, Кальяре та Фрозіноне з одним – на 14-й, 15-й та 16-й.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 2-й тур

Інтер – Торіно – 2:2

Голи: Перішич, 7, Де Врей, 32 – Белотті, 55, Мейте, 68

Дженоа – Емполі – 2:1

Голи: Пйонтек, 6, Куаме, 18 – Мраз, 90+4

Кальярі – Сассуоло – 2:2

Голи: Паволетті, 8, 73 – Беррарді, 53, Бабакар, 90+8 (пен)

Фіорентина – К'єво – 6:1

Голи: Міленкевіч, 8, Жерсон, 42, Бенассі, 49, 90, К'єза, 71, Сімеоне, 90+3 – Томовіч, 76

Удінезе – Сампдорія – 1:0

Гол: Де Пауп, 9

Фрозіноне – Болонья – 0:0