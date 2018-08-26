Десна на виїзді перемогла Зорю

У матчі 6-го туру УПЛ чернігівська Десна завдяки голам Старенького та Безбородька здобула впевнену перемогу над луганською Зорею.

Перший тайм Зоря, за великим рахунком, провалила – особливо в обороні. Підопічні Юрія Вернидуба, не дивлячись на його галасливі підказки, програвали більшість підборів та надавали занадто багато простору перед власним штрафним. На 11-й хвилині це завершилося взяттям воріт Махарадзе – це Сергій Старенький шаленим пострілом застав зненацька голкіпера Зорі. На 18-й він же отримав скидку та потужно пробив метрів з 14-ти над поперечиною, а на 27-й "чорно-білі" ледь не пропустили зі штрафного – м'яч пролетів поруч зі штангою.

Луганці прокинулись наприкінці тайму. На 36-й хвилині Богдан Лєднєв пробив з дальньої дистанції у ближній кут, однак м'яч розминувся зі стійкою у лічених сантиметрах. На 42-й же луганці були близькими до того, щоб заробити пенальті: після подачі з кутового Братков зупинив м'яч рукою, однак арбітр або не побачив цього, або вирішив, що м'яч просто влучив у неї. В будь-якому випадку, пенальті господарі не отримали, а перший тайм вони завершили без ударів у площину.

На другий тайм Юрій Вернидуб випустив капітана Караваєва – і Зоря заграла активніше. Так, на 53-й хвилині Кабаєв завдав класного обвідного удару з-за меж штрафного, однак трохи не влучив. Втім, Десна не втратила у гостроті: вже за кілька хвилин після удару Кабаєва Філіппов прорвався по правому флангу, увірвався у штрафний та покотив вздовж воріт – для замикання передачі у ворота футболістам Десни не вистачило буквально півсекунди. Вернидуб у відповідь випустив Харатіна та Арвеладзе – і останній на 70-й хвилині ледь не зрівняв рахунок, пробивши після кутового у протихід голкіперу. Десну врятував захисник, який стояв на штанзі та вибив м'яч, але вже через три хвилини чернігівці, фактично, закрили гру. Мостовий класним розрізним пасом вивів Безбородька один на один з Махарадзе, а той, обігравши його на ривку, забив у пусті ворота – 0:2.

Зоря так і не змогла відігратися, тож фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Десни. "Сіверяни" набрали сім очок та піднялися на шосту сходинку, впритул наблизившись до Зорі. Луганська команда має у активі вісім очок та залишається на п'ятій позиції у турнірній таблиці.

Чемпіонат України 2018/2019, 6-й тур

Зоря – Десна – 0:2

Голи: Старенький, 11, Безбородько, 73