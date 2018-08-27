toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
УКРАЇНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - РБ ЛЕЙПЦИГ ЖИРОНА - РЕАЛ МАДРИД

Маліновський асистом допоміг Генку вирвати перемогу та вийти в лідери, Гент з Яремчуком та Пластуном здолав Локерен

26 серпня 23:20 213 Читать на русском
Маліновський асистом допоміг Генку вирвати перемогу та вийти в лідери, Гент з Яремчуком та Пластуном здолав Локерен
Гент з українцями здобув перемогу / фото: ФК Гент

Відбулися 2 матчі 5 туру чемпіонату Бельгії, у яких взяли участь і українські гравці.

Гент Романа Яремчука та Ігоря Пластуна переміг Локерен. Яремчук вийшов у старті та був замінений на 68-й хвилині, Пластун провів на полі весь матч.

В іншому матчі Генк вирвав перемогу у Васланд-Беверен. Руслан Маліновський з'явився на заміну за рахунку 1:2 на 75-й хвилині, а вже за 2 хвилини віддав гольову передачу з кутового. Цікаво, що команда українця не реалізувала два пенальті.

Тренер Генка Клеман: Мене інтригує питання, кольори якого з суперклубів Маліновський захищатиме за кілька років

Після цієї перемоги Генк очолив чемпіонат Бельгії з 13 очками. Гент на 6 місці (10 балів).

Чемпіонат Бельгії, 5 тур

Гент – Локерен – 2:1

Голи: Девід, 79, Квілітая, 87 – Севальос, 59

Генк – Васланд-Беверен – 3:2

Голи: Жегрова, 20, Самата, 78, Троссард, 90 – Ампома, 67, 74

Нереалізовані пенальті: Посуело 52, Троссард, 66

Зінченко може перейти в Атлетіко

Теги
Бельгія Головне Роман Яремчук Роман Яремчук Українці за кордоном Ігор Пластун Ігор Пластун Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Гент Гент
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зінченко може перейти в Атлетіко
    Іспанія — 26 серп2593 Зінченко може перейти в Атлетіко
21
год
:
52
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук