Маліновський асистом допоміг Генку вирвати перемогу та вийти в лідери, Гент з Яремчуком та Пластуном здолав Локерен

Відбулися 2 матчі 5 туру чемпіонату Бельгії, у яких взяли участь і українські гравці.

Гент Романа Яремчука та Ігоря Пластуна переміг Локерен. Яремчук вийшов у старті та був замінений на 68-й хвилині, Пластун провів на полі весь матч.

В іншому матчі Генк вирвав перемогу у Васланд-Беверен. Руслан Маліновський з'явився на заміну за рахунку 1:2 на 75-й хвилині, а вже за 2 хвилини віддав гольову передачу з кутового. Цікаво, що команда українця не реалізувала два пенальті.

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Після цієї перемоги Генк очолив чемпіонат Бельгії з 13 очками. Гент на 6 місці (10 балів).

Чемпіонат Бельгії, 5 тур

Гент – Локерен – 2:1

Голи: Девід, 79, Квілітая, 87 – Севальос, 59

Генк – Васланд-Беверен – 3:2

Голи: Жегрова, 20, Самата, 78, Троссард, 90 – Ампома, 67, 74

Нереалізовані пенальті: Посуело 52, Троссард, 66

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