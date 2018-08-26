Андерлехт Макаренка програв Брюгге та втратив лідерство у чемпіонаті Бельгії

У 5 турі чемпіонату Бельгії Андерлехт Макаренка зустрічався з Брюгге.

Українець Євген Макаренко вийшов у стартовому складі на матч проти Брюгге. Українець відіграв увесь матч, який закінчився поразкою команди Макаренка з рахунком 2:1.

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Вже на третій хвилині гол у ворота Андерлехта забив Денніс Бонавентуре, екс-нападник Зорі. Команда Макаренка відповіла на 19 хвилині точним ударом Ноуледжа Мусони. Але під завісу першого тайму Андерлехт пропустив вдруге. Відзначився Ханс Ванакен.

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У підсумку Брюгге вийшов на перше місце турнірної таблиці чемпіонату Бельгії, Андерлехт опустився на 2 сходинку.

Чемпіонат Бельгії. 5 тур.

Брюгге – Андерлехт – 2:1

Голи: Бонавентуре, 3, Ванакен, 43 – Мусона, 19.