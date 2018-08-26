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Зінченко може перейти в Атлетіко

19:24 1100 Читать на русском
Зінченко може перейти в Атлетіко
Олександр Зінченко / соцмережі

Мадридський Атлетіко може підписати українського хавбека Олександра Зінченка в якості заміни Філіпе Луїсу.

Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив у сферу інтересів мадридського Атлетіко, повідомляє El Gol Digital. Перехід може відбутись у разі трансферу лівого захисника Філіпе Луїса в ПСЖ.

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Раніше повідомлялось, що Бетіс узгодив трансфер Олександра за 16 млн євро, але "матрацники" втрутились у переговори. У минулому сезоні Гвардіола використовував Зінченка на позиції лівого захисника, завдяки чому з'явився інтерес столичного клубу.

Також українця сватали в Жирону, яка має спільного власника з Манчестер Сіті.

Гвардіола відзначив професіоналізм Зінченка

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