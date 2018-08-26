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Карпати – Арсенал-Київ – 1:2 – відео голів та огляд матчу

22:12 49 Читать на русском
Карпати – Арсенал-Київ – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Карпати – Арсенал-Київ – 1:2 – відео голів та огляд матчу / фото: ФК Карпати

В матчі 6 туру УПЛ 2018/19 Арсенал-Київ у Львові переміг Карпати. Дивіться відео голів та огляд матчу Карпати – Арсенал-Київ.

Карпати у Львові поступились київському Арсеналу з рахунком 1:2. На голи Оріховського та Гриня львів'яни відповіли лише влучним ударом Ербеса. До слова, за кілька хвилин до гола Карпати не реалізували пенальті.

В підсумку Арсенал здобув перемогу, яка стала для команди Раванеллі першою в нинішньому чемпіонаті України. Попри це кияни продовжують замикати турнірну таблицю з 4-ма очками. Карпати опустились на 10 місце, маючи в активі 5 очок.

Арсенал переміг Карпати у Львові – перший тріумф Раванеллі в УПЛ

УПЛ, 6 тур

Карпати – Арсенал-Київ – 1:2

Голи: Ербес, 55 – Оріховський, 27, Гринь, 40

Нереалізований пенальті: Карраскаль, 52

Вилучення: Піріс, 85

Гол Оріховського:

Гол Гриня:

Нереалізований пенальті:

Гол Ербеса:

Україна6 тур

Карпати - Арсенал-Київ: Неділя 26 серпня 2018

Карпати
Матч завершено
1 : 2
Арсенал-Київ
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