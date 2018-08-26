Карпати – Арсенал-Київ – 1:2 – відео голів та огляд матчу

В матчі 6 туру УПЛ 2018/19 Арсенал-Київ у Львові переміг Карпати. Дивіться відео голів та огляд матчу Карпати – Арсенал-Київ.
Карпати у Львові поступились київському Арсеналу з рахунком 1:2. На голи Оріховського та Гриня львів'яни відповіли лише влучним ударом Ербеса. До слова, за кілька хвилин до гола Карпати не реалізували пенальті.
В підсумку Арсенал здобув перемогу, яка стала для команди Раванеллі першою в нинішньому чемпіонаті України. Попри це кияни продовжують замикати турнірну таблицю з 4-ма очками. Карпати опустились на 10 місце, маючи в активі 5 очок.
Арсенал переміг Карпати у Львові – перший тріумф Раванеллі в УПЛ
УПЛ, 6 тур
Карпати – Арсенал-Київ – 1:2
Голи: Ербес, 55 – Оріховський, 27, Гринь, 40
Нереалізований пенальті: Карраскаль, 52
Вилучення: Піріс, 85
Гол Оріховського:
Гол Гриня:
Нереалізований пенальті:
Гол Ербеса: