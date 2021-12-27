Україна

Чемпіонат України може поповнитися легіонером зі США – гравець вже прибув на перегляд.

Дентінью близький до повернення в рідний клуб. Півзахисник Шахтаря може покинути "гірників" вже у зимове трансферне вікно.

Віктор Коваленко відмовив Ромі заради трансферу в Аталанту. Цікаво, що навіть цей вчинок українця не змусив бергамасків піти на поступки у питанні зарплати.

АПЛ

В Англії стартував знаменитий Boxing Day – пройшли матчі 15 туру Прем'єр-ліги. Манчестер Юнайтед втратив очки з Лестером, перервавши розкішну виїзну переможну серію. Манчестер Сіті легко впорався з Ньюкаслом – Олександр Зінченко сидів на сухій лаві запасних, а його партнери грали під серйозною зливою. Нарешті виграв Арсенал, який у лондонському дербі розібрався з Челсі.

Божевільний гол ударом з 70 метрів у чемпіонаті Англії – розкішний подарунок фанатам на Різдво.

Наші за кордоном

Манчестер Сіті не продаватиме Олександра Зінченка в зимове трансферне вікно – інсайд від авторитетного ЗМІ.

Роман Яремчук став антигероєм дня в Бельгії. Форвард збірної України отримав пряму червону картку за агресивну та неспортивну поведінку, а його Гент поступився і перервав вдалу серію. Щоправда, після матчу Яремчук перепросив за свій безглуздий вчинок.