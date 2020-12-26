Півзахисник "ластівок" у матчі проти Брентфорда повторив подвиги легендарного баска.

Кінець неймовірних серій у відеоогляді матчу Лестер – Манчестер Юнайтед – 2:2

Гості невдало виконали стандарт, і м'яч опинився у Волкса неподалік від центрального кола. Хавбек Кардіффа першим дотиком вгамселив круглого за комірець голкіперу Брентфорда, який не очікував такого маневру.

Шедевр Волкса не допоміг господарям набрати бодай очко. Після перерви Серхі Канос оформив хет-трик, а героїчний валлієць додав ще один гол – 2:3.

Різдвяна казка дідуся Боббі – як Ньюкасл взяв вершину, яка може більше ніколи не підкоритися