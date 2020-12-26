31-річний гравець зацікавив Корінтіанс. Клуб готовий поборотись за нього вже цієї зими, повідомляє Meu Timao.

Дентінью категорично відреагував на чутки щодо свого відходу із Шахтаря

Бразильці пильно слідкують за відносинами Шахтаря та Дентінью, адже у того завершується контракт влітку 2021-го. Відповідно, гравець зможе з січня підписувати попередню угоду з іншим клубом. Також Корінтіанс, за інформацією джерела, розглядає можливість дострокового розірвання контракту вже взимку. В такому випадку бразильцям доведеться заплатити компенсацію "гірникам".

Зауважимо, що саме Корінтіанс є рідним клубом для Дентінью. Звідти він у 2011 році перебрався у Шахтар, де провів майже 180 поєдинків. У поточному сезоні він має небагато ігрової практики – 8 неповних матчів та 3 забиті м'ячі.

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