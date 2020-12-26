Як відомо, півзахисник донецького Шахтаря Віктор Коваленко начебто підписав попередній контракт з італійською Аталантою і може приєднатися до команди Руслана Маліновського вже у січні, якщо бергамцям вдасться домовитись з "гірниками".

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Видання Prima Bergamo оприлюднило деякі деталі зарплати Коваленка у майбутньому клубі після завершення трансферу. За їхньою інформацією, італійський клуб ніколи і нікому не платить більше 2 мільйонів євро на рік, тому 24-річний українець також не отримуватиме більшої суми. До слова, два мільйони євро на рік у команді Гасперіні заробляє лише Алехандро Папу Гомес.

Нагадаємо, Коваленко у поточному сезоні провів за Шахтар 11 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 4 голи.

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