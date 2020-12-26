Донецький Олімпік готує дуже несподіваний трансфер у найближчий час.

Як стало відомо "Футбол 24" з надійних джерел, Олімпік може підписати 16-річного форварда зі США Томаса Довідайтіса.

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Етнічний литовець днями перебував на перегляді у Києві. Його основна позиція – центральний форвард. Довідайтіс вирізняється своїм високим зростом – близько 2 метрів.

До слова, Олімпік посідає 7 місце у чемпіонаті України, маючи в активі 17 очок після 12 зіграних матчів.

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