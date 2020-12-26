Поєдинок між Лестером і Манчестер Юнайтед можна було назвати центральним у 15-му турі АПЛ, адже команди билися за другу позицію в турнірній таблиці. "Лиси" трималися вище, але відрив від "дияволів" становив всього одне очко – причому в разі поразки підопічні Брендана Роджерса ризикували пропустити ще й Евертон, Челсі та Тоттенхем. Манкуніанці, своєю чергою, набрали інфернальну форму – у внутрішніх змаганнях вони не програли у восьми матчах поспіль при семи перемогах, а на виїзді манкуніанці виграли 13 разів поспіль (рекорд в історії клубу). Словом, фаворит зустрічі був очевидним.

Макларен: Манчестер Юнайтед – справжній претендент на чемпіонство

Оле-Гуннар Сульшер, порівняно з кубковим матчем проти Евертона, провів масштабні зміни у складі, повернувши в основу де Хеа, Ліндельофа, Фреда, Мактоміная, Джеймса, Шоу, Рашфорда та Марсьяля. В запасі залишилися Кавані та Погба, які провели дуже крутий поєдинок на Гудісон Парк. Крім того, на лавку несподівано потрапив Лінгард, про якого всі вже встигли й забути. Брендан Роджерс же своїм складом не здивував, кинувши у бій найсильніших.

Перший тайм не був цікавим для нейтрального глядача. Від стартового свистка до перерви на полі точилася позиційна боротьба у невисокому темпі зі значною кількістю дрібних порушень та затяжних поперечних перекатів м'яча – особливо цим страждав Лестер. Втім, МЮ міг відкривати рахунок вже на 1-й хвилині з м'якого навісу Бруну Фернандеша на лінію воротарського – Рашфорд головою пробив над поперечкою. Господарі огризнулися слабеньким ударом Варді з-під Байї та виходом Джеймі віч-на-віч з офсайду. От, власне, і всі моменти в перші 20 хвилин зустрічі.

Здавалося, що за такого футболу голів побачити не вдасться, однак на 23-й хвилині "дияволи" несподівано відкрили рахунок: Джеймс після вкидання з ауту змістився з правого флангу в центр і викотив пас на Бруну Фернандеша, а той у підкаті вирізав передачу в штрафний під вихід Рашфорда віч-на-віч – 0:1! Втім, довго вести в рахунку манкуніанцям не довелося: вже на 31-й хвилині все той же Бруну Фернандеш втратив м'яч під тиском Ндіді та Меддісона, після чого пішов пас на Барнса – Харві ж сміливо вистрілив метрів з 23-х під ближню стійку. 1:1!

Від такого розміну зміст гри аж ніяк не змінився. У Лестера в атаці взагалі нічого не виходило, а Манчестер мав лишень стандарт на 37-й хвилині – Бруну Фернандеш замкнув його головою, але вийшло занадто неточно. Зрештою, на перерву команди відправились за нічийного рахунку.

Другий тайм Лестер розпочав значно активніше за манкуніанців. Господарі провели серію небезпечних вривань у штрафний, заробляли кутові та перспективні штрафні удари, однак підопічним Брендана Роджерса катастрофічно бракувало конкретики. "Червоні дияволи", своєю чергою, насторожували своєю пасивністю навіть Оле-Гуннара Сульшера, якому на 54-й хвилині довелося випускати на поле Погба.

Справи пішли вгору, хоча й без прямої участі Поля. Гості вже на 59-й хвилині могли виходити вперед: Матомінай відібрав м'яч у центрі й одразу вирізав передачу під вихід Рашфорда віч-на-віч, а Маркус потужно пробив у лівий кут – Шмейхель парирував! Ще за хвилину нападник вивів сам на сам Марсьяля – Антоні свій момент реалізував, але його гол скасували через явний офсайд.

Лестер на 65-й огризнувся проривом Барнса з прострілом на дальню стійку, однак Меддісон не встиг до нього. МЮ за чотири хвилини по цьому ледь не забив зі штрафного – Магуайр головою замикав подачу, але пробив над воротами.

Поступово активність манкуніанців стихла. Лестер повернув контроль над грою й продовжив спроби пройти оборону гостей через фланги, але нічого цікавого створити не вдалося. Попри це, тренерський штаб МЮ явно був стривожений пасивністю атаки, тож на 75-й хвилині у бій кинули Кавані. Цей хід приніс успіх вже за чотири хвилини: Едінсон відкрився під передачу Байї на чужу третину поля, протягнув м'яч і викотив розрізний пас у штрафний на Бруну Фернандеша – португальцю залишилось тільки переграти Шмейхеля. 1:2!

Брендан Роджерс одразу випустив на поле нападника Переса. "Лиси" знову перехопили ініціативу й навіть загнали манкуніанців на їхню половину, однак у завершальній фазі їм дуже не вистачало якісної передачі. Втім, заміна Лестера спрацювала так же швидко, як і заміна МЮ: на 85-й хвилині Перес отримав м'яч на правому фланзі та прострілив, а Варді замкнув передачу ударом метрів з 11-ти – 2:2!

У компенсований час Перес міг ще й вирвати для Лестера перемогу, зрізавши відскок на лінію воротарського у дальній кут, однак м'яч пройшов поруч зі стійкою. Манчестер Юнайтед же до останніх хвилин небезпечних моментів так і не створив. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Таким чином, Лестер поки що зберігає другу позицію в турнірній таблиці, набравши 28 очок. Манчестер перервав фантастичну виграшну серію на виїзді й залишається третім, маючи в активі 27 залікових балів. Втім, сьогодні конкуренти можуть вибити обидві команди з насиджених місць.

Челсі у жалюгідному дербі, МЮ підкрався до Ліверпуля, Ярмоленко та Зінченко з одною бідою: топ-матчі різдвяного вікенду