Арсенал підходив до поєдинку проти Челсі у катастрофічній формі. Підопічні Мікеля Артети в рамках АПЛ не знали перемог з листопада, оформивши п'ять поразок та дві нічиї – "канонірів" бив навіть Бернлі. Крім того, у чвертьфіналі Кубка англійської ліги їх розгромив Манчестер Сіті. Все це неподобство підкреслювалось 15-м місцем у турнірній таблиці, тож відступати команді вже було нікуди.

Заковика полягала в тому, що суперником у поточному турі виступав Челсі. "Пенсіонери" в разі перемоги над Арсеналом могли піднятись одразу на другу позицію. Проблемою для Френка Лемпарда став розподіл сил своїх підопічних, адже лондонцям необхідно було провести два матчі за 48 годин.

Арсенал активно розпочав матч, вже на 1-й хвилині створивши напівмомент – це Мартінеллі отримав навіс від Бельєріна й пробив з меж карного майданчика, однак удар накрили. Потім господарі провели ще кілька атак і заробили кутовий, але досить швидко Челсі перехопив ініціативу. На 13-й хвилині це вилилось у прохід Пулішіча та штрафний, з якого обвідного удару завдав Маунт – стійка врятувала господарів! Втім, це був єдиний цікавий епізод Челсі до останньої третини першого тайму. Здебільшого всі проходи гостей завершувались або заблокованими пострілами, або втратами м'яча після випадкових відскоків.

Арсенал же намагався на кожен випад Челсі відповідати своєю атакою. Конкретики підопічним Мікеля Артети не вистачало, однак на 25-й хвилині на допомогу прийшла обрізка Тьягу Сілви – після неї Бельєрін прострілив на 11 метрів під удар самотньому Сміт-Роу. На щастя для Менді, Еміль не влучив по м'ячу.

"Пенсіонери" відповіли цілою серією пострілів з периметру карного майданчика – всі йшли або в молоко, або блокувались. Зрештою, Арсенал покарав суперника за марнотрство: на 33-й хвилині Тірні увійшов на лівий край штрафного та був збитий Джеймсом, арбітр призначив пенальті, а Ляказетт його реалізував – 1:0!

Пропущений гол аж ніяк не вплинув на ефективність дій Челсі. Підопічні Френка Лемпарда все так же тримали ініціативу, не загострюючи на чужій третині – за шість хвилин після пенальті вони мали тільки кволий і неточний удар Вернера з лінії півкола. Арсенал же вирішив вразити своєю реалізацією: на 43-й хвилині Сака збили в метрах 25-ти від воріт, рефері призначив штрафний, а Джака прямим пострілом з нього поцілив точно у праву дев'ятку – 2:0! Саме з цим рахунком команди відправились на відпочинок.

На другий тайм Френк Лемпард кинув у бій Жоржінью та Хадсона-Одоя. Челсі необхідно було йти уперед всіма силами, однак у гостей не виходило навіть м'яч взяти під контроль. З боку "пенсіонерів" був тотальний хаос, а от хоча б номінального загострення від них "каноніри" не дочекались. На 56-й же хвилині виявилось, що провальний матч демонструють не тільки польові футболісти "синіх": Сака увірвався на правий кут штрафного й виконав подачу, але м'яч зрізався з ноги та полетів за комірець Менді – точно у дальню дев'ятку. 3:0!

Після цього гра Челсі остаточно розвалилася, а Арсенал почав шматувати її, немов Рябко ганчірку. На 60-й хвилині забивати черговий шедевр міг Мартінеллі, якому вдався класний удар у падінні через себе – Менді спіймав м'яч. На 65-й Мартінеллі замикав передачу з лівого флангу в карний майданчик потужним ударом низом – знову Менді врятував! На 67-й же з правого краю штрафного вистрілив Віллок – неточно! Крім цих епізодів, "каноніри" провели ряд контратак без завершення, а у Челсі до середини другого тайму був лишень заблокований удар Абрахама з дистанції.

На 70-х хвилинах тиск Арсенала зійшов нанівець, чому сприяли дрібні паузи на заміни та лікування пошкоджень. Крім того, побільшало стандартів – і Челсі використав їх для двох замикань. На жаль для гостей, Тьягу Сілва та Абрахам пробили над воротами. "Каноніри" ж прокинулись на 80-х хвилинах: на 83-й Ляказетт крутив у дальню дев'ятку після пасу від Менді (сам же Менді і парирував), а на 84-й Ель-Нені виграв підбирання з кутового й потужно зарядив у хрестовину – Холдінг же спіймав відскок і пробив з гострого кута, однак Менді знову врятував. Покарання за марнотратство було миттєвим: на 85-й хвилині Хадсон-Одой прострілив з правого краю карного майданчика на лінію воротарського, а Абрахам замкнув – 3:1! Повтори підтвердили, що ніякого офсайду не було.

Челсі отримав шанс врятуватись і ледь не добився свого. На 88-й хвилині забивати головою міг Тьягу Сілва, однак капітану забракло точності. На 90-й же настав момент істини: Марі збив Хаверца у власному штрафному – пенальті! Жоржінью підійшов до "позначки" й пробив з неї у правий кут, однак Лєно спіймав м'яч! Після цього Челсі капітулював.

Таким чином, Арсенал набрав 17 очок і піднявся на чотирнадцяту позицію в турнірній таблиці, перервавши 8-матчеву безвиграшну серію. Челсі, маючи 25 залікових балів у активі, опустився на шосту сходинку.