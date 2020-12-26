В рамках суботньої програми 15-го туру АПЛ відбулось два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 15-й тур

Астон Вілла – Крістал Пелас – 3:0

Голи: Траоре, 5, Хаус, 67, Ель-Газі, 76

Вилучення: Мінгс, 45 (Астон Вілла) (друга жовта)

Фулхем – Саутгемптон – 0:0

Манчестер Сіті – Ньюкасл – початок о 22:00

Шеффілд Юнайтед – Евертон – початок о 22:00

Астон Вілла у рідних стінах приймала Крістал Пелас. Господарі відкрили рахунок вже на 5-й хвилині – Траоре своєчасно опинився на добиванні після удару Уоткінса і спрямував м'яч у сітку. Під завісу тайму "леви" залишились у меншості – другу жовту за грубий фол отримав Мінгс.

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Попри кількісну перевагу, у другому таймі "орлам" ніяк не вдавалось вирівняти гру. На 67-й перевагу господарів подвоїв Хаус. Після цього гості нарешті прокинулись і захопили контроль над м'ячем, але під завісу тайму пропустили ще один – відзначився Ель-Газі. У підсумку – впевнена перемога Астон ВІлли – 3:0.

Саутгемптон завітав у гості до Фулхема. Перша половина зустрічі виявилась дуже нудною – жодного небезпечного моменту. Команди обмінялись кількома ударами та пішли на перерву із нульовим рахунком.

На 75-й хвилині гольову засуху перервав Лонг, проте після перегляду VAR на предмет офсайду його гол було скасовано. Під завісу зустрічі VAR скасував ще один гол "святих", і теж через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.

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