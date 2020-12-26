Універсал Олександр Зінченко, скоріш за все, залишиться у Манчестер Сіті.

"Містяни" не планують прощатись з гравцями у найближче трансферне вікно. Відповідно, продавати українця теж не мають наміру, повідомляє The Athletic.

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У Сіті розраховують на Зінченка, адже команда бореться на кількох фронтах і Гвардіолі потрібна ротація. Проте, шанси на відхід все ж є – Манчестер готовий розглянути варіант трансферу в разі надходження вигідної пропозиції.

Зауважимо, раніше ЗМІ повідомляли, що Олександр потрапив на радари Ювентуса, Наполі та Вулверхемптона. Transfermarkt оцінює його в 20 млн євро. У поточному сезоні в активі 24-річного універсала лише 6 матчів у всіх турнірах та один асист.

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