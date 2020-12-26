У матчі 19-го туру чемпіонату Бельгії Гент на виїзді зустрічався з середняком турнірної таблиці Кортрейком. Нападник збірної України Роман Яремчук не зміг дограти навіть перший тайм поєдинку.

Форвард Гента Роман Яремчук "відзначився" у черговому матчі Ліги Жупіле проти Кортрейка.

Гент програв "битву українців" та перервав вдалу серію – червона картка Яремчука стала фатальною

Українець в середині першого тайму побачив перед собою необов'язкову червону картку і залишив команду у меншості за рахунку 0:0. Роман порушив правила біля воріт Кортрейка, несподівано штовхнувши у спину Петара Голубовіча, який перебував без м'яча. Цікаво, що для Яремчука це вилучення стало дебютним у Лізі Жупіле.

Нагадаємо, Гент до поєдинку посідав у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії 8 сходинку, маючи у своєму активі 25 очок.

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