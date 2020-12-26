Як повідомляють ЗМІ, Віктор Коваленко підписав попередній контракт з Аталантою, який буде розрахований на чотири роки.

Коваленко підписав попередній контракт з Аталантою та може покинути Шахтар вже у січні, – ЗМІ

За інформацією Tutto Atalanta, послугами півзахисника була зацікавлена і Рома, яку очолює екс-тренер Шахтаря Паулу Фонсека. Керівництво "вовків" пропонувало Коваленку підписати попередню угоду, але той відмовився на користь Аталанти.

Зауважимо, в поточному сезоні Віктор не може похизуватись постійним місцем у стартовому складі – в його активі 8 неповних матчів в УПЛ (4 голи) та 3 в Лізі чемпіонів. Transfermarkt оцінює українця у 4,5 млн євро, його контракт з Шахтарем завершується влітку 2021 року.

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