Украина

Чемпионат Украины может пополниться легионером из США – игрок уже прибыл на просмотр.

Дентиньо близок к возвращению в родной клуб. Полузащитник Шахтера может покинуть "горняков" уже в зимнее трансферное окно.

Виктор Коваленко отказал Роме ради трансфера в Аталанту. Интересно, что даже этот поступок украинца не заставил бергамасков пойти на уступки в вопросе зарплаты.

АПЛ

В Англии стартовал знаменитый Boxing Day – прошли матчи 15 тура Премьер-лиги. Манчестер Юнайтед потерял очки с Лестером, прервав роскошную выездную победную серию. Манчестер Сити легко справился с Ньюкаслом – Александр Зинченко сидел на сухой скамейке запасных, а его партнеры играли под серьезным ливнем. Наконец-то выиграл Арсенал, который в лондонском дерби разобрался с Челси.

Безумный гол ударом с 70 метров в чемпионате Англии – роскошный подарок фанатам на Рождество.

Наши за рубежом

Манчестер Сити не будет продавать Александра Зинченко в зимнее трансферное окно – инсайд от авторитетного СМИ.

Роман Яремчук стал антигероем дня в Бельгии. Форвард сборной Украины получил прямую красную карточку за агрессивное и неспортивное поведение, а его Гент уступил и прервал удачную серию. Правда, после матча Яремчук извинился за свой нелепый поступок.