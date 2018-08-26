Головні новини футболу 25 серпня: Динамо зіграло внічию з Чорноморцем, чергова невдача Вест Хема Ярмоленка

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 25 серпня.

УПЛ

Динамо втратило очки в матчі з Чорноморцем та не змогло повернути собі перше місце в УПЛ. На гол Назарія Русина одесити відповіли результативним ударом Грачова – відео голів та огляд матчу.

Динамо пропустило перший гол в чемпіонаті України 2018/19 та вперше втратило очки. Після 6 турів підопічні Хацкевича посідають 3 місце, проте мають у запасі поєдинок проти Маріуполя.

Наставник Динамо Олександр Хацкевич залишився незадоволений результатом, проте висловив лише одну претензію до своїх футболістів. До слова, у матчі з Чорноморцем за киян дебютували одразу 3 новачки – Сідклей, Супряга та Буено.

В іншому поєдинку дня Олександрія впевнено перемогла Ворсклу та посідає 2 місце в Прем'єр-лізі.

Українці у Європі

Сергій Ребров дебютував на чолі Ференцвароша з важкої перемоги. Команда українця на останніх хвилинах вирвала 3 очки та продовжує лідирувати в чемпіонаті.

В чемпіонаті Греції перемоги здобули ПАОК з Хачеріді та Шаховим, а також АЕК без Дмитра Чигринського.

Роман Безус забив курйозний гол у ворота мексиканця Гільєрмо Очоа, підловивши опонента на прикрій помилці.

Вест Хем Ярмоленка знову програв – цього разу Арсеналу. Українець вийшов на заміну за рахунку 1:2, проте не зумів допомогти команді уникнути поразки. Після 3 турів Вест Хем замикає турнірну таблицю АПЛ.

Топ-матчі та трансфери дня

Наполі вдруге в сезоні оформив камбек. Цього разу підопічні Карло Анчелотті ефектно здолали Мілан. В іншому центральному матчі туру Ювентус впевнено переміг Лаціо – Кріштіану Роналду знову не забив.

Манчестер Сіті сенсаційно не зміг обіграти Вулверхемптон. При цьому не обійшлося без скандалу – новачки АПЛ забили гол рукою, проте арбітр зарахував взяття воріт.

Голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус наближчі 2 роки проведе у Туреччині – Бешикташ оформив оренду гравця.

Динамо може підписати екс-форварда Мілана Мбайє Ньяга. А от колишній нападник киян Дьємерсі Мбокані став гравцем Антверпена.