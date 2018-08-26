Наполі завдяки фантастичному камбеку переміг Мілан

У матчі 2-го туру італійської Серії А Наполі оформив "камбек" з 0:2, перегравши у рідних стінах Мілан завдяки дублю Зєлінського та голу Мертенса.

Наполі провів дуже потужний перший тайм, завдавши 14 ударів, з яких 7 летіло у площину. На 5-й хвилині неаполітанці могли забити свій перший гол, однак удар Аллана у карколомному стрибку парирував Доннарумма. На 10-й Інсіньє пробивав з лінії штрафного, однак м'яч пройшов вище воріт. Мілан у відповідь на цю гостроту намагався тримати м'яч та використовувати високий пресинг – і це принесло результат. На 15-й хвилині Боріні отримав діагональ у штрафний та скинув м'яч під удар Бонавентуре, а той у стрибку красиво пробив по воротах – 0:1! Наполі до кінця першого тайму так і не відігрався, хоча діяв дуже активно.

Другий тайм облив господарів поля відром холодної води. На 49-й хвилині Мілан абсолютно з нічого забив другий гол – причому майже так само, як і перший. Довга діагональ з лівого флангу у штрафний знайшла Сусо, а той вже падаючи скинув на Калабрію. Давіде опинився прямо перед воротами та пробив у дальній кут – 0:2! Здавалося, Наполі зараз потрапить у нокдаун, однак підопічні Карло Анчелотті зробили навпаки – піднялися та почали шматувати оборону Мілана. "Россо-нері" ніяк не могли встановити контроль над м'ячем та програвали боротьбу перед власним штрафним, що, зрештою, призвело до голу Зєлінського на 54-й хвилині – поляк потужним ударом з-за меж штрафного потужно пробив у кут воріт Доннарумми. Вже через хвилини міг забивати Лоренцо Інсіньє, однак його удар пройшов у сантиметрах від ближньої штанги, а на 63-й все той же Зєлінськи опинився один перед штрафним Мілана та завдав обвідного удару – м'яч пройшов повз дальню!

Такий тиск не міг не принести успіху – і Наполі таки реалізував свою перевагу в гостроті. На 68-й хвилині неаполітанці заробили кутовий на правому фланзі, однак подачу з нього головою виніс Кессьє. М'яч потрапив прямо на ногу Зєлінського, і форвард вирішив пробити злету – м'яч влетів точно у правий кут! Мілан міг забити на 77-й хвилині, однак удар головою Бакайоко парирував Оспіна – і вже через три хвилини Наполі добив гостей. Аллан змістився з правого флангу та прострілив вздовж штрафного, Доннарумма помилився при перехопленні, а захисники його не підстрахували, завдяки чому Дріс Мертенс забив у пусті ворота – 3:2!

Мілан після такого так і не повернувся у гру. Фінальний свисток зафіксував перемогу Наполі, який набрав шість очок та піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці, в той час як Мілан з нулем очок опустився на 13 позицію. Втім, це був лише перший матч команди Дженнаро Гаттузо.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 2-й тур

Наполі – Мілан – 3:2

Голи: Зєлінскі, 54, 68, Мертенс, 80 – Бонавентура, 15, Калабрія, 49