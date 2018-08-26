Барселона на виїзді перемогла Вальядолід

У матчі 2-го туру іспанської Прімери Барселона завдяки голу Усмана Дембеле здобула мінімальну виїзну перемогу над Вальядолідом.

Гра Барселони у матчі проти Вальядоліда чимось нагадувала домашню зустріч з Алавесом – така ж домінація каталонців, така ж масована оборона суперника, такі ж швидкі контратаки і такі ж великі проблеми з тим, щоб заштовхати перший м'яч. На важкому газоні стадіону "Хосе Сорілья" у першому таймі Барса створила не менше, ніж тур тому: так, на 22-й хвилині потужний удар Дембеле пройшов поруч зі стійкою, на 33-й Суарес під кутом вийшов віч-на-віч і не зміг переграти голкіпера, а на 35-й Коутінью з відскоку пробив у дальній кут – воротар витягнув і цей м'яч. У складі господарів особливо виділявся Унал, який міг забивати мінімум двічі: на 7-й хвилині він класно пробив з лінії штрафного, а на 30-й завдав удару головою після подачі з кутового – в обох випадках врятував Тер Штеген.

Другий тайм мало чим відрізнявся від першого: Барса продовжувала тиск, а Вальядолід продовжував оборону всіма доступними і недоступними засобами. Тим не менш, на 57-й хвилині Барса таки розірвала оборону: Серхі Роберто отримав діагональ у штрафному та скинув м'яч під удар Дембеле, а той потужно пробив у дальній кут – 0:1! Як не дивно, але більше особливих моментів у Барси і не було, якщо не згадувати скасований на 83-й гол Суареса – боковий арбітр під час другого взяття воріт побачив офсайд. Натомість Вальядолід мав досить конкретний шанс відігратись: на 77-й Кеко класно пробив головою, замкнувши верхову передачу – Тер Штеген не без труднощів парирував цей удар. Більш класних епізодів господарі не створили.

Таким чином, Барселона здобула непросту виїзну перемогу над Вальядолідом, набравши шість очок та тимчасово очоливши турнірну таблицю. Вальядолід залишився з одним очком та опустився на 13 позицію.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 2-й тур

Вальядолід – Барселона – 0:1

Гол: Дембеле, 57