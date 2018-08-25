Динамо близьке до підписання екс-нападника Мілана Мбайє Ньянга, – Бурбас

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас розповів про можливий перехід Мбайє Ньянга у київське Динамо.

За словами Ігоря Бурбаса, перехід сенегальця залежить від того, чи здобуде Динамо путівку у Лігу чемпіонів. Про це журналіст написав у своєму Twitter.

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"Динамо залишилося утрясти останні деталі щодо оренди екс-нападника Мілана Мбайє Ньянга. Трансфер сенегальця фактично залежить від кваліфікації команди до групи Ліги Чемпіонів. У разі невдачі з Аяксом у передню лінію доведеться шукати економ-варіант", – написав Бурбас.

У минулому сезоні Ньянг зіграв 26 матчів у Серії А, забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу.

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