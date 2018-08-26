Главные новости футбола 25 августа: Динамо сыграло вничью с Черноморцем, очередная неудача Вест Хэма Ярмоленко

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 августа.

УПЛ

Динамо потеряло очки в матче с Черноморцем и не смогло вернуть себе первое место в УПЛ. На гол Назария Русина одесситы ответили результативным ударом Грачева – видео голов и обзор матча.

Динамо пропустило первый гол в чемпионате Украины 2018/19 и впервые потеряло очки. После 6 туров подопечные Хацкевича занимают 3 место, однако имеют в запасе поединок против Мариуполя.

Наставник Динамо Александр Хацкевич остался недоволен результатом, однако выразил лишь одну претензию к своим футболистам. К слову, в матче с Черноморцем за киевлян дебютировали сразу 3 новичка – Сидклей, Супряга и Буэно.

В другом поединке дня Александрия уверенно победила Ворсклу и занимает 2 место в Премьер-лиге.

Украинцы в Европе

Сергей Ребров дебютировал во главе Ференцвароша с тяжелой победы. Команда украинца на последних минутах вырвала 3 очка и продолжает лидировать в чемпионате.

В чемпионате Греции победы одержали ПАОК с Хачериди и Шаховым, а также АЕК без Дмитрия Чигринского.

Роман Безус забил курьезный гол в ворота мексиканца Гильермо Очоа, подловив оппонента на досадной ошибке.

Вест Хэм Ярмоленко снова проиграл – на этот раз Арсеналу. Украинец вышел на замену при счете 1:2, однако не сумел помочь команде избежать поражения. После 3 туров Вест Хэм замыкает турнирную таблицу АПЛ.

Топ-матчи и трансферы дня

Наполи второй раз в сезоне оформил камбэк. На этот раз подопечные Карло Анчелотти эффектно одолели Милан. В другом центральном матче тура Ювентус уверенно победил Лацио – Криштиану Роналду снова не забил.

Манчестер Сити сенсационно не смог обыграть Вулверхэмптон. При этом не обошлось без скандала – новички АПЛ забили гол рукой, однако арбитр засчитал взятие ворот. Александр Зинченко снова не попал даже в заявку.

Барселона одержала вторую победу в Примере. На этот раз подопечные Вальверде обыграли Вальядолид благодаря голу Дембеле.

Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус ближайшего 2 года проведет в Турции – Бешикташ оформил аренду игрока.

Динамо может подписать экс-форварда Милана Мбайе Ньянга. А вот бывший нападающий киевлян Дьемерси Мбокани стал игроком Антверпена.