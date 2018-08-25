Ювентус вдома переміг Лаціо

Підопічні Массіміліано Аллегрі у матчі 2-го туру італійської Серії А здобули впевнено перемогу над римським Лаціо.

Один з двох центральних матчів суботи в італійській Серії А був цікавим з точки зору напруги та моментів. Лаціо мало чим поступався Ювентусу, відповідаючи атакою на атаку та гостротою на гостроту – однак саме в останньому компоненті чемпіон суттєво переважав свого суперника. Так, на 8-й хвилині Роналду замикав подачу з флангу ударом головою повз ворота, а на 19-й хвилині Самі Хедіра пробив у штангу. У Лаціо був лише потужний удар Луліча на 11-й хвилині, однак Щенсни його парирував – на відміну від свого колеги Стракошы, який не зміг взяти класний постріл П'яніча з дальньої дистанції на 30-й хвилині. Лаціо міг відігратися на 38-й хвилині, однак Іммобіле пробив трохи повз ворота.

У другому таймі було дуже багато позиційної боротьби і дуже мало гостроти від Лаціо. Юве володів ініціативою та створював шанс за шансом. На 63-й хвилині Стракоша врятував свою команду після штрафного Роналду – ні, КР7 не пробив класно, а влучив у стінку, однак після відскоку м'яча навісив у штрафний на К'єлліні, який з кількох метрів пробив під поперечину. На 71-й хвилині уже сам КріРо міг стати автором чергового шедевру, однак його "падаючий" під поперечину удар метрів з 22-х у дивовижному стрибку витягнув Стракоша. Втім, через чотири хвилини Кріштіану свого добився – правда, він все одно не забив. Жоао Канселу прострілив з правого флангу, а Стракоша вибив прямо на ногу Кріштіану. М'яч рикошетом від португальця вилетів на Манджукіча, який забив у пустий кут – 2:0.

До кінця матчу обидві команди не створили більш яскравих моментів та не забили голів, тож фінальний свисток головного арбітра зафіксував впевнену перемогу Ювентуса. Туринці продовжують очолювати турнірну таблицю, маючи у своєму активі шість очок, в той час як Лаціо з нулем впав на передостанню позицію.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 2-й тур

Ювентус – Лаціо – 2:0

Голи: П'яніч, 30, Манджукіч, 75