Ференцварош в дебютному матчі Реброва вирвав перемогу та зберіг лідерство в чемпіонаті Угорщини

В матчі 6 туру чемпіонату Угорщини Ференцварош під керівництвом Сергія Реброва на виїзді здолав Мезекевешд-Жорі.

Сергій Ребров вдало дебютував в ролі наставника Ференцвароша. В матчі 6 туру угорської першості команда українця, який був призначений на посаду цього тижня, зуміла здолати Мезекевешд-Жорі. Матч завершився з рахунком 0:1 на користь Ференцвароша, а єдиний гол був забитий вже у компенсований арбітром час.

Ребров у Ференцвароші: все про угорський клуб, який програв Динамо славетний фінал та розкрив Петряка-бомбардира

До слова, у стартовому складі Ференцвароша вийшов українець Іван Петряк.

Після цієї перемоги столична команда зберегла лідерство в чемпіонаті Угорщини. У Ференцвароша 16 очок, у Гонведа на бал менше.

Чемпіонат Угорщини, 6 тур

Мезекевешд-Жорі – Ференцварош – 0:1

Гол: Беде, 90+1