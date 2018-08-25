Динамо втратило перемогу над Чорноморцем

Динамо зіграло внічию з Чорноморцем в Одесі в матчі 6-го туру УПЛ 2018/19. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Динамо після невдачі в Амстердамі з Аяксом матч 6 туру Прем'єр-ліги проводило в Одесі проти місцевого Чорноморця. Порівняно з поєдинком проти голландців Олександр Хацкевич зробив одразу 8 замін – місце у стартовому складі зберегли лише Денис Бойко, Микита Бурда та Віктор Циганков. Вперше в офіційному матчі за Динамо вийшов Сідклей, також в основі опинились Че Че та Русин. У запас потрапили Микола Шапаренко, Вітор Буено та Владислав Супряга.

Перемога в Одесі гарантувала Динамо повернення лідерства в турнірній таблиці. Проте матч проти Чорноморця явно не виглядав легкою прогулянкою, адже одесити перед цією грою посідали 4 позицію в УПЛ. Тим більше, явно не на користь киян був далеко не найкращий стан газону стадіону Чорноморець.

Перші хвилини поєдинку минули досить спокійно. Перспективний момент міг виникнути у Чорнія, який не зумів приборкати м'яч та втратив хорошу нагоду. Кияни відповіли небезпечним ударом Русина, який після прострілу Сідклея влучив просто у Літовченка. В перші півгодини гри Динамо володіло ініціативою, проте втілити її у хоча б декілька хороших моментів підопічні Хацкевича не зуміли.

На 31-й хвилині небезпечно прострілював Чорній, проте ніхто з одеситів не дістав м'яч, що в підсумку залишив межі поля. У Динамо двічі здалеку пробивав Шабанов – вище воріт. Хороший момент міг виникнути у Русина, але форвард програв боротьбу захисникам. В підсумку перший тайм завершився закономірними нулями на табло, а Олександр Хацкевич був помітно незадоволений грою своєї команди.

Одразу після перерви на поле вийшов Беньямін Вербіч. Словенець одразу помітно загострив атаки киян – хавбек поблизу штрафного майданчика був збитий суперником, проте Анатолій Абдула не зафіксував фолу. За кілька хвилин той же Вербіч пробивав головою – невлучно. Кияни відчутно додали в активності – тепер по воротах пробивав Андрієвський, удар якого нейтралізував Літовченко.

На 60-й хвилині Динамо досягло свого – свій другий гол в чемпіонаті забив Назарій Русин. 19-річний форвард після навісу Шабанова випередив суперника та ударом головою відправив м'яч у ворота.

Проте Чорноморець зумів відігратись. На 84-й хвилині після подачі кутового Грачов виграв верхову боротьбу та ударом головою розстріляв ворота Бойка. Цей гол став першим пропущеним киянами в чемпіонаті. Одесити могли навіть вирвати перемогу, проте не реалізували вбивчу контратаку.

В підсумку одесити зіграли внічию, яка залишила їх на 4 місці в УПЛ з 9 очками. Динамо вперше втратило очки – як наслідок у підопічних Хацкевича 13 пунктів і 3 позиція.

УПЛ, 6 тур

Чорноморець – Динамо – 1:1

Голи: Грачов, 84 – Русин, 60