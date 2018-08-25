Арсенал здобув вольову перемогу над Вест Хемом – Ярмоленко вийшов на заміну

Арсенал переміг Вест Хем в матчі 3 туру АПЛ та набрав перші очки в поточному чемпіонаті. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Арсенал та Вест Хем зустрічались в матчі 3 туру АПЛ 2018/19. Обидві команди у двох стартових турах не здобули жодного очка, тому звітний поєдинок мав надзвичайно важливе значення для обох колективів.

Попри всі сподівання українців та багатьох фанатів Вест Хема Андрій Ярмоленко втретє поспіль розпочав поєдинок на лаві запасних.

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Перший небезпечний момент виник на 11-й хвилині зустрічі. Після удару Мхітаряна та сейву Фабіанскі Ремзі головою добив м'яч у ворота, проте арбітр справедливо не зарахував взяття воріт через офсайд у валлійця. Буквально через хвилину з гострого кута небезпечно пробивав Арнаутовіч – повз ворота.

На 25-й хвилині той же Арнаутовіч зумів відкрити рахунок. Австрієць розіграв комбінацію з Феліпе Андерсоном та ударом поміж ніг Сократісу з лінії штрафного майданчика увігнав м'яч у нижній кут воріт Арсенала. Цей гол став для Арнаутовіча другим в чемпіонаті – він єдиний, хто забивав за Вест Хем.

Підопічні Емері відповіли доволі небезпечним виходом Ремзі – удар хавбека заблокував захисник Вест Хема. Проте за 2 хвилини Арсенал досяг свого – після прострілу Бельєріна м'яч потрапив до Начо Монреаля, який ударом з лівої розстріляв ворота Фабіанскі.

За кілька хвилин команди знову обмінялись непоганими моментами. Спочатку Сократісу забракло декілька сантиметрів, щоб замкнути навісну передачу, а удар Феліпе Андерсона був заблокований захисником. Згодом знову небезпечно пробивали Ремзі та Обамеянг – в першому випадку Вест Хем врятував Фабіанскі, а екс-форвард Борусії Д пробив повз ворота.

На останніх секундах першої половини гри міг забивати Снодграс, який не реалізував вихід віч-на-віч з Чехом.

Загалом перший тайм минув у хорошому темпі. Арсенал володів перевагою та створив більше моментів для взяття воріт, проте на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

Другу половину гри активніше розпочали господарі. Вже на перших хвилинах міг забивати Мустафі, удар якого з труднощами парирував Фабіанскі. Вест Хем відповів неточним ударом Арнаутовіча після розіграшу штрафного. За кілька хвилин австрієць знову загрожував воротам Чеха – голкіпер забрав м'яч після чергового удару форварда.

На 59-й хвилині Арнаутовіч змушений був залишити поле через пошкодження, замість нього вийшов Чічаріто. Через 3 хвилин Мануель Пеллегріні провів другу заміну – замість Антоніо на поле вийшов екс-форвард Арсенала Лукас Перес.

На 69-й хвилині з-за меж штрафного небезпечно пробивав Феліпе Андерсон. Чех зіграв не найкращим чином, відбивши м'яч перед собою, проте на добиванні нікого не виявилось і захисники "канонірів" відвели загрозу. А за кілька миттєвостей Арсенал вийшов уперед – після прострілу Ляказетта Діоп зрізав м'яч у власні ворота.

Одразу після цього "каноніри" могли розвинути свій успіх, проте Обамеянг та Ремзі не зуміли переграти голкіпера гостей. На 76-й хвилині на полі з'явився Андрій Ярмоленко, замінивши Снодграса.

Проте в останні хвилини Арсенал був ближчим до третього м'яча, ніж Вест Хем до того, щоб зрівняти рахунок. Ярмоленко у відведені йому хвилини нічим особливим не запам'ятався. Одного разу українець міг замкнути передачу Андерсона, проте не дотягнувся до м'яча. На останніх секундах матчу господарі все ж досягли свого – Велбек розстріляв ворота Фабіанскі.

Арсенал набрав перші 3 очки та піднявся на 12 позицію. Вест Хем на останньому місці – у Ярмоленка та компанії досі 0 балів.

АПЛ, 3 тур

Арсенал – Вест Хем – 3:1

Голи: Монреаль, 30, Діоп, 70 (автогол), Велбек, 90+2 – Арнаутовіч, 25