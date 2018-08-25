Манчестер Сіті сенсаційно втратив очки в матчі проти Вулверхемптона

В матчі 3 туру АПЛ новачок чемпіонату Вулверхемптон відібрав очки у чинного чемпіона Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті неочікувано втратив очки в матчі з новачком Прем'єр-ліги Вулверхемптоном. В першій половині гри "містяни" мали купу нагод забити, проте Патрісіу класно діяв у рамці воріт, рятуючи від ударів Ґюндогана, Стерлінга і Агуеро. А коли воротар врятувати не міг, то на допомогу "вовкам" прийшла стійка після удару Агуеро. Вулверхемптон, щоправда, не відсиджувався в захисті і найбільш активним був Рауль Хіменес, який навіть забив, але з офсайду.

А от на початку другого тайму Болі несподівано вивів Вулверхемптон вперед, замкнувши класний навіс Моутінью з лівого флангу. Слід зазначити, що на повторі помітно, як м'яч залетів у ворота Едерсона від руки гравця. Манчестер Сіті досить швидко відігрався і гол також прийшов з другого поверху: Ґюндоган навісив зі штрафного, а Ляпорт вистрибнув вище всіх у штрафному майданчику суперника. А от забити ще раз "містянам" не вдалось, хоча моменти були. Удар Жезуса відбив Патрісіу, а от потужний удар Агуеро прийшовся в поперечку. 1:1 – Манчестер Сіті втрачає перші очки в сезоні. Відзначимо, що Зінченко не потрапив у заявку на матч.

Відтак, після 3 турів Манчестер Сіті продовжує очолювати турнірну таблицю з 7 очками, Вулверхемптон з 2 пунктами розташувався на 12 позиції.

Чемпіонат Англії 2018/19, 3 тур

Вулверхемптон – Манчестер Сіті – 1:1

Голи: Болі, 57 – Ляпорт, 69