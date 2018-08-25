Чорноморець – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Динамо зіграло внічию з Чорноморцем в Одесі. Дивіться відео голів та огляд матчу Чорноморець – Динамо.

Динамо на виїзді втратило перемогу у матчі проти Чорноморця. Наставник "біло-синіх" Олександр Хацкевич вирішив провести ротацію у складі Динамо після матчу з Аяксом. На полі з перших хвилин з'явились Сідклей, який дебютував за столичний клуб, Русин, Андрієвський, Миколенко та Че Че.

Динамо втратило перемогу над Чорноморцем

На 60-й хвилині матчу Назарій Русин випередив захисника "моряків" та забив головою після подачі Шабанова.

Проте Чорноморець зміг відновити паритет у зустрічі – на 84-й хвилині Грачов виграв боротьбу у повітрі після подачі з кутового та не залишив шансів Бойку.

В підсумку, матч завершився внічию – 1:1. Динамо вперше втрачає очки у цьому сезоні.

УПЛ, 6 тур

Чорноморець – Динамо – 1:1

Голи: Грачов, 84 – Русин, 60