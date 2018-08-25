Олександрія вдома перемогла Ворсклу

У матчі 6-го туру УПЛ Олександрія здобула впевнену перемогу над Ворсклою завдяки дублю Євгена Банади.

Рахунок, з яким Олександрія завершила побиття Ворскли, не можна назвати розгромним, однак сам зміст гри важко описати цензурними словами. Полтавської команди на полі, фактично, не було – ворскляни лише виконували роль манекенів, на яких відточували свою майстерність підопічні Володимира Шарана. Найяскравіше жахливу гру Ворскли описує статистика ударів: полтавці за 90 хвилин завдали лише одного пострілу повз ворота, в той час як господарі пробили 18 ударів, 7 разів влучивши у площину! Олександрія, мабуть, стільки не набила за весь сезон.

Зрозуміло, що по такій грі перемога "жовто-чорних" була неминучою. Її оформив опорник Євген Банада, який забив два голи за дві хвилини. На 15-й він замкнув головою подачу з кутового точним ударом у дальній кут, а на 17-й подвоїв перевагу своєї команди після проходу Пономаря. Більше голів у матчі вболівальники не побачили, тож свитсок головного арбітра зафіксував абсолютну поразку Ворскли.

Таким чином, Олександрія набрала 15 очок та піднялася на друге місце у турнірній таблиці – правда, Динамо, яке йде слідом, ще не зіграло свій матч. Ворскла з 6 очками залишилась на сьомій сходинці.

Чемпіонат України 2018/2019, 6-й тур

Олександрія – Ворскла – 2:0

Голи: Банада, 15, 17