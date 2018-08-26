Чорноморець – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Наставник Динамо Олександр Хацкевич прокоментував нічию своєї команди в матчі проти Чорноморця (1:1).

"Втратили два очки. Зрозуміло, що Чорноморець закрився – вони вибрали таку тактику. Якість поля не дозволяла нам якось швидко комбінувати.

Динамо втратило перемогу над Чорноморцем

Прості навіси у штрафний… Не було форварда сьогодні у нас, який там міг би поборотися, виграти верхові м'ячі, тому намагалися загострити атаки проникаючими передачами у центральну зону. Моментів багато не створили, але гол забили.

Щодо ставлення гравців до роботи у мене претензія лише одна – це концентрація під час стандартів у захисті. У нас є футболісти, які відповідають за гравців персонально, але ми розберемося з цим самі. По тому, як складалася гра – нічого не віщувало біди.

Шапаренко? У нас на його позиції дуже хороша конкуренція. Є футболісти, які на сьогоднішній момент у нас виглядають краще.

Два дні тому ми грали в Амстердамі. Через два дні знову граємо тут – ротація була необхідна, у нас у вівторок ще одна дуже важлива зустріч. Лише в одному моменті не допрацювали, але в цілому хлопці робили усе, що могли, на футбольному полі", – цитує Хацкевича прес-служба "біло-синіх".

Чорноморець – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу