Головні новини футболу 21 грудня: Ліверпуль зміцнив лідерство в АПЛ, Борусія Д тріумфує в дербі

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 21 грудня.

Україна

Майбутнє В'ячеслава Грозного у київському Арсеналі під питанням – тренер вважає, що клуб не підтримав його у питанні щодо розширення УПЛ. Керівництво Арсенала у свою чергу натякає, що незадоволене результатами команди під керівництвом Грозного.

Як повідомили португальські ЗМІ, Шахтар підписав бразильского півзахисника Маркоса Антоніо, який виступає за португальський Ешторіл. Офіційно дана інформація поки не підтверджена. "Футбол 24" коротко розповів про потенційного новачка "гірників".

У свою чергу, за інформацією грецької преси, Динамо може підсилитись голкіпером Олімпіакоса.

"Футбол 24" виділив 5 команд, які найбільше розчарували в осінній частині УПЛ.

Топ-матчі дня

18 тур чемпіонату Англії відкрили Вулверхемптон та Ліверпуль. Підопічні Юргена Клоппа здобули доволі впевнену перемогу з рахунком 2:0 та продовжили безпрограшну серію в чемпіонаті Англії. Мерсисайдці набрали 48 очок – на 4 більше, ніж у Манчестер Сіті, який має гру в запасі. Таким чином Ліверпуль точно зустріне Різдво в ролі лідера чемпіонату.

Мохамед Салах забив черговий гол та вийшов у лідери в гонці бомбардирів Прем'єр-ліги.

У Німеччині Борусія Д перемогла Борусію М – це був центральний поєдинок 17 туру. Голами у складі дортмундців відзначились Санчо та Ройс. Завдяки цій перемозі Борусія Д відірвалась від переслідувачів вже на 9 очок, проте у Баварії ще є гра в запасі.

Українці за кордоном

Євген Макаренко отримав травму – гравець збірної України повернеться на поле вже у 2019 році. Роман Яремчук допоміг Генту здобути важливу перемогу.

Шальке Євгена Коноплянки зіткнувся із серйозними проблемами – фани освистують команду, а проти тренера назріває бунт.