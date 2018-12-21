toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ШАХТАР ВУЛВЕРХЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ

Динамо може підписати голкіпера Олімпіакоса

14:49 1572 Читать на русском
Динамо може підписати голкіпера Олімпіакоса
Андреас Янніотіс може поповнити Динамо

Київське Динамо, схоже, вирішило підсилити воротарську позицію та створити серйозну конкуренцію для свого основного кіпера Дениса Бойка.

Віце-чемпіони України зацікавились Андреасом Янніотісом, голкіпером суперника команди Хацкевича по 1/16 фіналу Ліги Європи, інформує Gazzetta.gr.

Динамо все ще може підписати нападника Рейнджерса Морелоса, – Football Insider

Скаути Динамо начебто переглядали восени 26-річного воротаря, вартість якого оцінюється у 1,5 млн євро згідно з даними спеціалізованого порталу Transfermarkt.

Цікаво, що Янніотіс провів у чемпіонаті Греції сезону 2018/19 лише 7 матчів, програвши конкуренцію португальцеві Жозе Са. Загалом у всіх турнірах Андреас, який викликався під знамена збірної Греції, зіграв 13 матчів та пропустив 7 голів.

Контракт Янніотіса з Олімпіакосом завершується 30 червня 2019 року. Відтак, наступного літа Динамо може отримати футболіста цілком безкоштовно.

Динамо, Карпати та ще 3 команди, які найбільше розчарували у першій частині сезону УПЛ

Теги
Олімпіакос Олімпіакос Трансфери Динамо Київ Андреас Янніотіс Андреас Янніотіс Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
3
хв
Жирона
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук