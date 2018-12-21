Динамо може підписати голкіпера Олімпіакоса

Київське Динамо, схоже, вирішило підсилити воротарську позицію та створити серйозну конкуренцію для свого основного кіпера Дениса Бойка.

Віце-чемпіони України зацікавились Андреасом Янніотісом, голкіпером суперника команди Хацкевича по 1/16 фіналу Ліги Європи, інформує Gazzetta.gr.

Динамо все ще може підписати нападника Рейнджерса Морелоса, – Football Insider

Скаути Динамо начебто переглядали восени 26-річного воротаря, вартість якого оцінюється у 1,5 млн євро згідно з даними спеціалізованого порталу Transfermarkt.

Цікаво, що Янніотіс провів у чемпіонаті Греції сезону 2018/19 лише 7 матчів, програвши конкуренцію португальцеві Жозе Са. Загалом у всіх турнірах Андреас, який викликався під знамена збірної Греції, зіграв 13 матчів та пропустив 7 голів.

Контракт Янніотіса з Олімпіакосом завершується 30 червня 2019 року. Відтак, наступного літа Динамо може отримати футболіста цілком безкоштовно.

Динамо, Карпати та ще 3 команди, які найбільше розчарували у першій частині сезону УПЛ