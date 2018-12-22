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Яремчук допоміг Генту розгромити Серкль Брюгге та увірватись в лігочемпіонівську гонку

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Яремчук допоміг Генту розгромити Серкль Брюгге та увірватись в лігочемпіонівську гонку
Гент – Серкль Брюгге / Фото ФК Гент

Відбувся поєдинок 20-го туру чемпіонату Бельгії Гент – Серкль Брюгге.

Чемпіонат Бельгії, 20-й тур

Гент – Серкль Брюгге – 4:1

Голи: Деягере, 17, Ростед, 34, Девід, 51,Оджіджа-Офоє, 64 – Гакпе, 85

Генк завдяки голу-ракеті Маліновського здолав Остенде і впевнено прямує до чемпіонства

Гравці Гента відразу захопили ініціативу і ще до свистка на перерву двічі зуміли відзначитись у воротах гостей.

Після перерви ситуація взагалі не змінилась і господарі забили ще 2 м'ячі. Гравці Серкль Брюгге змогли відзначитись лише голом престижу під кінець зустрічі.

Вартові відзначити, український форвард Роман Яремчук вийшов зі стартових хвилин у складі Гента і був замінений на 60-й хвилині.

Перемога вивела господарів на 5-ту сходинку турнірної таблиці, яка дозволяє боротись за місце у Лізі чемпіонів.

Теги
Серкль Брюгге Серкль Брюгге Українці за кордоном Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук
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