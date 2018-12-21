Динамо, Карпати та ще 3 команди, які найбільше розчарували у першій частині сезону УПЛ

"Футбол 24" підводить підсумки першого півріччя поточного сезону УПЛ, сформувавши рейтинг команд, які стали найбільшим розчаруванням.

Чорноморець

Навряд чи можна було очікувати результат від клубу, керівництво якого не дуже то й бажало виступати в УПЛ і який чиновники за вуха витягнули з Першої ліги. В Одесі тоді вже розпустили більшу частину старої команди, а нову Ангел Червенков зібрав з юніорів та резервістів практично перед стартом чемпіонату. Якимось дивом до шостого туру "морякам" навіть вдавалося набирати очки у матчах проти сильних колективів – так, були здобуті перемоги над Олімпіком та Десною, а також нічиї з Арсеналом-Київ, Динамо й Зорею. Після ударного старту команда "поплила", але деякий час все одно давала гідний бій – тож які претензії?

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Дійсно, одесити мають старанних гравців, але ні низький клас, ні молодість, ні позафутбольні проблеми не можуть слугувати виправданням для 9-матчевих серій поразок із загальним рахунком 3:21. Клуб з таким ім'ям не має права демонструвати найбільш примітивний футбол у сезоні: так, його гравці в середньому роблять 0,3 передачі за одну гольову атаку, а середня її тривалість складає 1 секунду – навіть у Арсенала-Київ ці показники вищі у п'ять-шість разів.

У "моряків" найменший в УПЛ відсоток голів з гри (36%) та найнижчі середня кількість ударів (9,4), гольових моментів (2,8) та гострих передач (4,8). Крім того, Чорноморець займає передостанні позиції за числом ТТД, передач (зокрема – в штрафний майданчик) та володінню м’ячем. Словом, важко знайти статистичний показник, який у Чорноморця хоча б нормальний.

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І без того гнітючу футбольну картину добивають позафутбольні проблеми одеситів – борги по зарплатні, закриття трибун для власних вболівальників, спроби зриву матчів фанатами, кадрові чистки, тощо. Легендарний Чорноморець тоне на очах без особливої надії на порятунок.

Олімпік

Донецький клуб після провального попереднього сезону зазнав істотних кадрових втрат, але протягом поточного зумів успішно їх компенсувати. Тут зібралася дуже перспективна банда: полтавський бомбардир Максим Дегтярьов, досвідчені Антон Шиндер та Сергій Політило, талановиті Дмитро Білоног та француз Максим Тейшейра – всі ці виконавці підсилили б будь-який клуб УПЛ, який бореться за Лігу Європи. Тим не менш, традиційно міцний Олімпік практично втратив шанси на першу шістку, а його футбол навіть посереднім можна назвати з великою натяжкою.

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Команда здобула всього чотири перемоги, дві з яких відбулися у матчах з аутсайдерами та пройшли з величезним скрипом. Мінімальна звитяга над Ворсклою у другому турі, з огляду на її важкий старт, також не тягне не великий успіх, а з прямими конкурентами за верхню шістку – Карпатами, Десною, Маріуполем та Львовом – "олімпійці" набрали лише 7 очок з 21 можливого.

Так, вони ледь не перемогли Шахтар і провели ряд непоганих відрізків наприкінці року, але в цілому Олімпік виглядає сіренько – особливо в креативному плані. Це підтверджує і статистика: команда забила лише 41% голів з гри (9 м'ячів), що є передостаннім показником у таблиці – і лише 11% (1 гол) після швидких атак. За наявності кількох досвідчених плеймейкерів та форвардів ці цифри виглядають жахливо, хоча донеччани дещо маскують їх найвищою результативністю зі стандартів.

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Ефект розчарування від результатів Олімпіка посилюється навколофутбольними проблемами. Клуб потрапив у політичні скандали з прес-аташе, який попався на грі у так званому чемпіонаті "ДНР", та зі скандальним інтерв'ю Олексія Гая, а також ризикує мати труднощі через дискваліфікацію молодіжних команд за договірняки. Крім того, Олімпік залишився без своєї легенди Романа Санжара; звісно, всі тренери колись мають піти, але певну родзинку було втрачено.

Ворскла

Полтава ніколи не мала яскравої технічної команди з тренерами-тактиками, залишаючись таким-собі привітом з 90-х. Тим не менш, у минулому сезоні грубий стиль Ворскли приніс їй перші за 21 рік бронзові медалі, а разом з ними – груповий етап Ліги Європи. У поточному чемпіонаті, попри позафутбольні проблеми, можна було очікувати продовження вечірки, адже під керівнитвом Василя Сачка зібрався один з найпотужніших складів в історії клубу. Принаймні, до зими футболісти повинні були "продавати" себе, але...

Окей, непереконливість та відвертий автобус у Лізі Європи можна списати на брак досвіду, різницю у класі, несправедливі перенесення матчів та просто особливий шлях, але чи кращою команда була в УПЛ? За даними Instat, лише Чорноморець та Арсенал-Київ менше забивали та створювали моментів, а за відсотком голів з меж штрафного підопічні Василя Сачка взагалі йдуть передостанніми. В деяких матчах Ворскла грала навіть більш пасивно, ніж у Лізі Європи – наприклад, в Олександрії було завдано лише один неточний удар по воротах Юрія Паньківа. Один, Карл!

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Крім того, тільки 1 із 12 голів Ворскли з гри відбувся після швидкої атаки – у відсотках це найнижчий показник у чемпіонаті (8%). За наявності таких технічних та швидких виконавців, як Влад Кулач чи Павло Ребенок, команда спромоглася всього на 21 обіграш один в один – в цьому компоненті слабшою була лише Десна. Словом, полтавці хоч і зайняли місце у верхній половині таблиці, але продемонстрували ультрапрагматичний та непривабливий футбол – звісно, якщо це взагалі можна назвати футболом.

Динамо

Динамо – одне з найбільших розчарувань поточного сезону, хоча в турнірному плані кияни можуть пишатися собою. Перше місце у Лізі Європи, друге в чемпіонаті, дуже переконливі Класичні дербі, прогрес молодих футболістів. Все це, звісно, так, але навряд чи вболівальники “біло-синіх” готові були задовольнитися лише цими фактами.

Від віце-чемпіонів України чекали групового етапу Ліги чемпіонів, але їхній клас наразі не відповідає цьому турніру – виліт від Аякса був болючим, але зрозумілим. Одне очко з Яблонцем, відскок у Астані та безвольна поразка в останньому матчі року розчаровували значно більше, однак і про це можна було б забути за наявності гарних виступів у чемпіонаті – вони також не радують.

Справа не стільки у безнадійному відставанні від Шахтаря (це було прогнозовано), скільки у різниці між очікуваннями після потужного літнього старту та результатом перед зимовою паузою. Після виносу "гірників" у Києві та методичних використань помилок "автобусів" динамівці наривались на домашні поразки львів'янам, затяжні безпереможні серії й навіть тимчасово опускалися на третю сходинку.

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В принципі, нічого дивного: чемпіонат вирівнявся, у киян досить молода команда (хоча ця відмазка вже всім набридла), яка відверто не перша в УПЛ за силою. Проблема в тому, що це вже другий повноцінний сезон Олександра Хацкевича, а якісного прориву так і не настало. Динамо не змінилося ні в гіршу, ні в кращу сторону – це все той же непоганий колектив зі старими проблемами, який регулярно оступається із середняками, налаштовується на Шахтар та бере свої місця завдяки низькому класу конкурентів. Яким було, таким і залишилось – і це дуже сумно.

Карпати

Карпати – справжні амбасадори топу розчарувань УПЛ, але у цьому сезоні все мало бути інакше. Команда, кістяк якої був зібраний ще при Даріо Друді, навесні демонструвала нетиповий для України комбінаційний, атакувальний та швидкий футбол. Вже тоді почала виблискувати зірочка Мар’яна Шведа, а Хорхе Карраскаль за півроку встиг привернути увагу вітчизняних грандів. Здавалося, що за літо цей колектив зіб’ється, отримає підсилення та почне реальну гонитву за єврокубками.

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Втім, від самого старту чемпіонату справи пішли традиційним для "левів" шляхом: поразка у першому турі, одна мінімальна перемога у п’яти зустрічах, програш аутсайдеру, відставка Олега Бойчишина, призначення Жозе Мораїша – і все це встигло відбутися ще до кінця серпня. Так, потім львів’яни святкували і звитягу над Динамо, і розгром Чорноморця, і низка дуже конкурентних нічиїх, однак зиму вони зустріли на десятому місці та з новим-старим тренером.

Значна частина латиноамериканців так стабільно й не заграла, а Папа Гуйє, прийшовши наприкінці року, відразу привіз автогол. Дисципліна також впала: чи не головна зірка УПЛ минулого сезону – Хорхе Карраскаль – став зависати по нічних клубах, відчутно деградувавши у спортивному плані.

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Як не дивно, але навіть зараз у Карпат є все, щоб стати третьою силою. Прекрасне фінансування, якісні виконавці, шедеври Мар’яна Шведа, симпатичний футбол у непровальних таймах – львів'яни могли б цим пишатися, якби не знаходились на десятому місці.