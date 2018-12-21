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"Немає результату", – в Арсеналі-Київ не впевнені, що Грозний залишиться біля керма команди

22:49 173 Читать на русском
"Немає результату", – в Арсеналі-Київ не впевнені, що Грозний залишиться біля керма команди
В'ячеслав Грозний / соцмережі

Гендиректор "гармашів" Олександр Москаленко не впевнений, що наставник команди В'ячеслав Грозний продовжить працювати на тренерському містку Арсеналу-Київ.

"Перший факт – немає результату. Другий факт – потрібно думати, як з цієї ситуації виходити.

"Арсенал мене не захищає, я борюся наодинці", – Грозний обурений позицією клубу щодо розширення УПЛ

Якщо тренер знає вихід, то, можливо, він залишиться, а якщо немає результату і будуть розмови, що немає фінансування, то нам таке не потрібно", – розповів Москаленко в коментарі телеканалу "Футбол".

До слова, Грозний регулярно скаржиться на нестабільну фінансову ситуацію у Арсеналі-Київ.

Від 30-ти тисяч гривень – став відомий рівень зарплат гравців Арсенала-Київ

Теги
В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний Арсенал-Київ Арсенал-Київ Олександр Москаленко
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