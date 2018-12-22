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Макаренко отримав травму та вибув до кінця року

21 грудня 23:46 499 Читать на русском
Макаренко отримав травму та вибув до кінця року
Євген Макаренко / ФК Андерлехт

Хавбек Андерлехта Євген Макаренко зазнав пошкодження та вже не зіграє у цьому році.

Українець пошкодив ахілове сухожилля і вже не допоможе Андерлехту в цьому році, інформує Anderlecht-online.

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Таким чином, через травму Макаренко пропустить два матчі Андерлехта: проти Мускрона і Беверена. Зазначається, що Євген розпочне тренування вже після зимової паузи.

У поточному сезоні Макаренко зіграв у складі Андерлехта 20 матчів у всіх турнірах. Зараз команда посідає 4 місце у чемпіонаті Бельгії.

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Теги
Головне Українці за кордоном Бельгія Євген Макаренко Євген Макаренко Андерлехт Андерлехт
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