Борусія Д обіграла Борусію М та збільшила свій відрив від переслідувачів

В матчі 17 туру Бундесліги дортмундська Борусія переграла Борусію з Менхенгладбаха та відірвалась від другого місця. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 17 тур

Борусія Д – Борусія М – 2:1

Голи: Санчо, 42, Ройс, 54 – Крамер, 45+1

На "Сігналь Ідуна Парк" зійшлись лідери чемпіонату Німеччини – Борусії з Дортмунду та Менхенгладбаху. "Жовто-чорним" потрібно було реабілітуватись за прикру поразку аутсайдеру Фортуні в минулому турі та збільшити відрив від менхенгладбахців та Баварії. Інша ж Борусія мала змогу наблизитись до лідерів чемпіонату та збільшити інтригу у боротьбі за "Срібну салатницю".

Початок гри був за Дортмундом, Борусія притиснула гостей до власних воріт, заробивши пару кутових і змусивши Зоммера рятувати після удару Ройса. Менхенгладбах почав трохи вирівнювати гру, аж ось на 34 хвилині Алькасер був змушений піти на лавку запасних через пошкодження. Як не дивно, але саме ця травма стала ключовою, оскільки на поле вийшов майбутній герой матчу – Маріо Гьотце. Саме він асистував Санчо в моменті з першим голом, продовживши передачу Ройса з флангу. Джайдону пощастило, адже влучити з такого гострого кута під ногою у воротаря було майже неможливо, однак англійцю це вдалось. Однак Крамер ще до перерви зрівняв рахунок, добивши м'яч у ворота після навісу Азара справа.

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Однак по перерві трійця Санчо - Гьотце - Ройс завершилась чудовою передачею Маріо з правого флангу на Марко, якому лишалось лише дотягнутись до м'яча. Ройс міг оформити дубль, проте його удар зі штрафного влучив у стійку. Менхенгладбах нічим гострим на це не відповів, тож Дортмунд довів гру до перемоги та закріпився у статусі лідера Бундесліги.

Перемога дортмундської Борусії дозволила "жовто-чорним" збільшити відрив до 9 очок від Менхенгладбаха та Баварії, яка завтра зустрінеться з Айнтрахтом.