Фани освистують команду, назріває повстання проти тренера – Шальке Коноплянки має серйозні проблеми

Шальке продовжує провалювати поточний сезон. На зимову перерву команда Євгена Коноплянки піде поблизу зони вильоту. У Доменіко Тедеско складна ситуація: немає гри, а футболісти бунтують.

15 очок після 16 турів Бундесліги – найгірший результат Шальке за 25 років. Проти команди почали висловлюватися навіть найбільш віддані фани. Після домашньої поразки від Байєра в атмосферному матчі, де віддавали честь шахтарям, північна трибуна провела футболістів і тренера свистом. Голкіпер Ральф Ферманн просив вибачення за свої помилки, хоча капітан є відчутно найкращим гравцем команди в сезоні, навіть попри слабку гру в останніх матчах.

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Шальке намагається переконати, що проблеми суто ігрові, а ніяких непорозумінь поза полем немає. Втім, всередині колективу виникла напружена атмосфера. Про це розповідає декілька авторитетних джерел. У команді більше немає єдності. Футболісти розділилися на окремі групи, виникла фракція, яка хоче відставки тренера, інформує Sky.

Bild також повідомляє про повстання в Шальке і додає, що незадоволення тренером зростає. Йому ставлять претензії про тотальну ротацію (зміни 7 гравців від матчу до матчу), через що неможливо напрацювати жодні зв'язки. Проблемою є надто академічне сприйняття футболу тренером – не всі футболісти розуміють його пояснення, що він хоче бачити на полі. Тедеско не слухає порад і дозволяє собі не пояснювати деякі рішення.

Обидва джерела запевняють, що питання звільнення Доменіко Тедеско поки що не розглядається керівництвом. Це підтвердив і спортивний директор клубу Крістіан Гайдель.

За інформацією Bild, клуб намагатиметься розбити франкомовну фракцію (Харіт, Менділь, Бенталеб, Сане), яка розповсюджує негативну атмосферу в Шальке. До того ж, сам Доменіко Тедеско відчуває себе зрадженим. Окремі футболісти протягом всього сезону не можуть набрати форму.

Погані виступи Шальке пов'язані з такими об'єктивними чинниками:

1. Постійні травми. Особливо страждає передня лінія команди – в лазарет потрапили всі основні форварди: Брель Емболо, Гвідо Бургшталлєр, Марк Ут, Франко Ді Санто. Деякі з них випали на тривалий термін. Стівен Скрибскі тільки повернувся, однак тепер травмувався ще й Амін Харіт, який закривав одну з позицій попереду.

Проблеми з атакою були й при здорових нападниках, а зараз – просто катастрофа. Шальке має третю найгіршу атаку в чемпіонаті (17 голів). Ті футболісти, які залишилися, не готові виконувати серйозні завдання: Хаджі Райт і Ахмед Кутуку ще дуже юні, а Євгена Коноплянку перемаринували на лавці – він не ефективний в завершальній стадії.

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2. Експерименти Тедеско провалюються. Коуч Шальке – дуже розумний фахівець (як би це зараз комусь смішно не звучало), він бачив труднощі з атакою ще в минулому віце-чемпіонському сезоні. На початку нового сезону Доменіко почав покращувати наступальну гру команди, однак його ідеї не принесли результату (зокрема й через виконавську майстерність окремих гравців), структура розвалилася, оборона почала давати збої.

Тедеско після 5 поразок на старті чемпіонату намагався бодай відновити минулорічні напрацювання, але стабілізувати ситуацію вдалося лише на деякий час. Зараз знову біда – 1 перемога в 6 останніх матчах Бундесліги. Змінюються і схеми (5-3-2, 3-1-4-2, 4-3-1-2), і футболісти постійно. Як виявилося, самим гравцям це також не до вподоби.

3. Більшість літніх трансферів себе не виправдали. Маскарель, Менділь, Ут, Сердар, Сане, Руді – мало хто з новачків бодай вписався в загальний рівень команди, не говорячи про підсилення. Завадили травми, адаптація і все подібне. Найбільший фейл – Себастьян Руді, за якого віддали 16,5 мільйона євро Баварії. Руді досі виглядає чужим у півзахисті, хоча від нього очікували лідерства в грі "кнаппен". Проти Аугсбурга його замінили у перерві, а на гру з Байєром навіть не заявили. Партнери говорять, що з Руді в складі вони автоматично в меншості.

Останніми тижнями активно обговорюється необхідність трансферного радника в клуб, але Крістіан Гайдель вперто не бачить у цьому необхідності. Втім, нещодавній аналіз його трансферів показує, що робота далеко не настільки ефективна. Дуже багато непоганих футболістів не можуть знайти себе на Фельтінс-Арені. Серед них і Євген Коноплянка. Взимку готується велика перебудова, за підсумками якої український вінгер, скоріш за все, змінить прописку.