Шахтар підписав бразильського півзахисника Маркоса Антоніо, – A Bola

Півзахисник Ешторіла Маркос Антоніо продовжить свою кар'єру в Шахтарі.

Шахтар підписав контракт з півзахисником португальського Ешторіла Маркосом Антоніо, повідомляє A Bola Brasil.

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За інформацією видання, 18-річний бразилець уклав п'ятирічну угоду з українським клубом. Сума, яку Шахтар заплатив за гравця, не розголошується.

Зазначається, що наставник донеччан Паулу Фонсека ще не вирішив, чи залишиться Маркос в Ешторілі до літа 2019 року, чи приєднається до свого нового клубу вже зимою.

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Хавбек є вихованцем Атлетіко Паранаенсе, за Ешторіл в поточному сезоні зіграв 4 матчі.