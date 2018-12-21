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Шахтар підписав бразильського півзахисника Маркоса Антоніо, – A Bola

10:05 1435 Читать на русском
Шахтар підписав бразильського півзахисника Маркоса Антоніо, – A Bola
Маркос Антоніо / фото із соцмереж

Півзахисник Ешторіла Маркос Антоніо продовжить свою кар'єру в Шахтарі.

Шахтар підписав контракт з півзахисником португальського Ешторіла Маркосом Антоніо, повідомляє A Bola Brasil.

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За інформацією видання, 18-річний бразилець уклав п'ятирічну угоду з українським клубом. Сума, яку Шахтар заплатив за гравця, не розголошується.

Зазначається, що наставник донеччан Паулу Фонсека ще не вирішив, чи залишиться Маркос в Ешторілі до літа 2019 року, чи приєднається до свого нового клубу вже зимою.

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Хавбек є вихованцем Атлетіко Паранаенсе, за Ешторіл в поточному сезоні зіграв 4 матчі.

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Трансфери Шахтар Шахтар Головне Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Маркос Антоніо Маркос Антоніо Ешторіл Ешторіл
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