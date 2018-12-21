Шахтар підписав бразильського півзахисника Маркоса Антоніо, – A Bola

Світ — 08:00 2467
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Іронічний дебют Сульшера в МЮ, дербі двох Борусій, Баварія проекзаменує суперника Шахтаря: топ-5 матчів євровікенду
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Барселона у пошуках "нового Пуйоля" витратила більше 100 млн євро – половини з тих гравців вже немає в клубіІспанія — 00:10 1202
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