Ліверпуль на виїзді переміг Вулверхемптон

Ліверпуль завдяки голам Мохамеда Салаха та Вірджіла Ван Дейка впевнено переграв Вулверхемптон у матчі 18-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 18-й тур

Вулверхемптон – Ліверпуль – 0:2

Голи: Салах, 18, Ван Дейк, 68

Вулверхемптон розпочав дуже активно, створивши перший момент вже на 4-й хвилині після помилки Фабінью на власній половині – Траоре підхопив м'яч та щільно пробив поруч із ближньою штангою. Пізніше Адама вдалися ще кілька подібних пострілів, однак жоден з них точним не був. На 14-й хвилині господарі могли вийти вперед після невпевненої гри Аліссона, який парирував удар Саїсса перед собою, однак захисники Ліверпуля в останній момент змогли винести м'яч подалі від власних воріт.

Гостям довго не вдавалося налагодити контроль над м'ячем через рясну зливу над "Молінью", але поступово вони стали набирати оберти. Перший дзвіночок пролунав після кутового, при подачі з якого Ван Дейк прибрав захисника та пробив з лінії карного майданчика, а на 18-й хвилині стандарт приніс Ліверпулю успіх. "Червоні" швидко його розіграли, переправили м'яч на правий фланг, де Фабінью обігрався з Мане. Бразилець увійшов на край штрафного та викотив передачу в спини захисникам, а Мохамед Салах у дотик елегантно переправив м'яч у ворота – 0:1. За великим рахунком, це був останній гострий епізод першого тайму, адже надалі гра скотилася до позиційної боротьби, яку команди іноді завершували заблокованими або дуже банальнми ударами. Щоправда, слід відзначити кінцівку, яку начисто забрав Вулверхемптон, створивши мінімум три моменти біля воріт Аліссона.

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З перших хвилин другого тайму Ліверпуль захопив ініціативу, не відпускаючи її до самого фінального свистка. Вже на 48-й Салах пробивав з лінії штрафного над дев'яткою, а на 52-й Патрісіу при спробі винести подачу на Мохамеда вибив м'яч так, що той ледь не відскочив у ворота Вулверхемптона. Гості нічого не давали створювати супернику та раз за разом розривали фланги – особливо правий, де лютував єгипетський геній "червоних". На 67-й хвилині він міг організувати гол, обігравши двох захисників та викотивши передачу в штрафний, яку Мане переправив на Лаллану – його удар з кількох метрів відбив голкіпер. У наступній же атаці Салах таки оформив взяття воріт, а заодно і асист: Мохамед підхопив м'яч після виносу та шикарно закинув його на Ван Дейка, якому залишалося лише переграти воротаря – 0:2.

Вулверхемптон мав шанс повернутися у гру на 72-й хвилині, коли після подачі з кутового м'яч заметушився у штрафному суперника. Саїсс першим розібрався у ситуації, пробивши метрів з десяти – точно в руки Аліссону! Надалі ж підопічні Юргена Клоппа стабілізували ситуацію та спокійно довели матч до перемоги, а єдину помилку команда допустила аж на 89-й, коли Робертсон дозволив пробити Гіббс-Вайт з кількох метрів поруч зі штангою. Втім, Салах міг влаштувати і розгром.

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Ліверпуль набрав 48 очок та продовжив очолювати турнірну таблицю, в той час як Вулверхемптон залишився сьомим з 25 заліковими балами.