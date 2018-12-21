Маркос Антоніо: що відомо про потенційного новачка Шахтаря

Бразильський півзахисник Маркос Антоніо нібито перейшов у донецький Шахтар. Коротко про те, хто він.

Шахтар підписав чергового молодого бразильця – 18-річного Маркоса Антоніо. Інформація не офіційна – про трансфер повідомило відоме видання A Bola Brasil. Ціна питання не розголошується.

Шахтар підписав бразильського півзахисника Маркоса Антоніо, – A Bola

Антоніо з 2014 року перебував в академії Атлетіко Паранаенсе, але професійний контракт з клубом так і не підписав через агентські інтриги. З липня 2018-го виступає за португальський Ешторіл, який вилетів у Сегунду. Футболісту видають великі аванси, але до головної команди підпускають обережно – лише 3 матчі в чемпіонаті.

Маркос Антоніо – гравець збірної Бразилії U-20, з якою виступатиме на чемпіонаті Південної Америки-2019 в січні-лютому. Маркос став одним з трьох представників європейських чемпіонатів у заявці "селесао" поряд з іншим "гірником" Маркіньйосом Сіпріано.

Таким чином, новачок пропустить міжсезонну підготовку Шахтаря до весняної частини сезону, якщо український клуб все ж вирішить забрати його з Ешторіла зараз, а не влітку, що більш ймовірно. Якщо вірити джерелу, Антоніо підписав з чемпіоном України 5-річний контракт.

У минулому році виграв зі збірною Бразилії U-17 чемпіонат Південної Америки, забивши на турнірі один гол. Потім у складі тієї ж команди зайняв 3 місце на чемпіонаті світу U-17, де відіграв усі матчі та відзначився одним м'ячем.

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Маркос виступає на позиції атакувального хавбека. У молодіжних збірних Бразилії грає у парі центральних креативних півзахисників. Його хвалять на батьківщині, порівнюючи з молодою зіркою Реала Вінісіусом. Володіє хорошим пасом, підтримує комбінаційну гру, класно задає напрямок атакам. Проблема Антоніо – антропометрія: 166 сантиметрів і 60 кілограм.

Трансфер Маркоса Антоніо відбувся завдяки Жозе Боту – новому керівнику селекційної служби Шахтаря. Донеччани намагалися підписати гравця раніше, однак він залишився на певний час в Ешторілі. У мережі говорять про посилений інтерес до футболіста від інших європейських клубів.